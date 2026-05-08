Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв'ю The Guardian.

Чи буде удар по Москві 9 травня?

Роберт Бровді прокоментував посилення безпекових заходи в Москві перед парадом на Красній площі.

Навіщо витрачати дрони на "велику стіну"?

– сказав він.

За словами "Мадяра", більш ефективними цілями залишаються об'єкти енергетики або військової інфраструктури в російських регіонах.

Як зазначають у The Guardian, нищівні атаки елітної 414-ї бригади "Птахи Мадяра" стали серйозним викликом для Кремля у війні.

Далекобійні дрони підрозділу знищують російські системи протиповітряної оборони швидше, ніж Москва встигає їх відновлювати, через що дедалі більше територій у радіусі 2000 кілометрів від позицій стають вразливими – зокрема й резиденції Путіна.