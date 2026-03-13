Тепер нападники мають пройти ВЛК, оскільки підлягають мобілізації. Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про напад ТЦК на Полтавщині?

Інцидент стався 13 березня близько 11:00 поблизу населеного пункту Нижні Млини. До 20 осіб перешкоджали роботі групи оповіщення, до складу якої входили військові ТЦК та поліцейські. Нападники використали сльозогінний газ, через що шестеро осіб отримали хімічні опіки.

На місце прибули додаткові екіпажі поліції, які затримали вісьмох учасників нападу. Встановлено, що шестеро із затриманих підлягають мобілізації і тепер пройдуть військово-лікарську комісію.

У ТЦК наголосили, що перешкоджання роботі груп оповіщення є незаконним і шкодить обороноздатності країни.

