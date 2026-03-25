Адвокат Данило Трясов для УНІАН пояснив, як діяти, якщо примусово доставили до ТЦК. Алгоритм дії пояснено не тільки для самого військовозобов'язаного, але й для його рідних.

Що робити, якщо примусово забрали до ТЦК?

Адвокат пояснив, що в окремих випадках "бусифікація" може мати ознаки незаконного затримання, зокрема якщо особа має відстрочку або бронювання.

За його словами, у разі примусового доставлення насамперед потрібно зафіксувати подію – зняти відео та викликати поліцію за номером 102. Після прибуття правоохоронців слід подати заяву про можливе кримінальне правопорушення, оскільки дії працівників ТЦК іноді можуть кваліфікуватися як перевищення службових повноважень або навіть незаконне позбавлення волі.

Родичі або адвокат також можуть звернутися до слідчого судді зі скаргою на незаконне затримання. Водночас Трясов зазначає, що на практиці суди часто відмовляють, аргументуючи це тим, що такі справи мають розглядатися в адміністративному судочинстві. У такому разі можливе подання адміністративного позову – наприклад, щодо скасування наказу про мобілізацію або визнання дій посадових осіб протиправними.

Також у разі відсутності зв'язку з людиною доцільно звертатися на гарячу лінію Міноборони або до омбудсмена. Окремо адвокат наголошує, що ключовим доказом є відеофіксація події, яка може суттєво вплинути на подальший розгляд справи.

Щодо дій самого чоловіка, юрист радить одразу зв'язатися з рідними або адвокатом, повідомити про наявність відстрочки чи бронювання та, головне, не підписувати жодних документів без розуміння їх змісту. У разі необхідності можна зазначати письмову незгоду.

Водночас ситуація значно ускладнюється, якщо людину вже відправили до навчального центру. У такому випадку вона вважається мобілізованою, і оскарження можливе лише через адміністративний суд. За словами адвоката, такі справи часто затягуються, а позитивний результат вдається отримати приблизно у 15% випадків.

Трясов підкреслює, що помилки на початковому етапі можуть суттєво ускладнити захист прав, тому важливо діяти швидко та за можливості залучати фахову правничу допомогу.

