Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у пресслужбі Київського міського ТЦК та СП.

Чи мають право представники ТЦК затримати військового у СЗЧ?

У центрі комплектування пояснили, що розшуком та затриманням військовослужбовців, які перебувають у самовільному залишенні військової частини, безпосередньо займається Військова служба правопорядку.

Водночас у пресслужбі зауважили, що представники ТЦК спільно із поліцією проводять заходи оповіщення громадян та перевірки документів, однак функції затримання не виконують.

Зазначається, що під час перевірки у разі виявлення особи, яка перебуває у СЗЧ, представники поліції можуть запропонувати їй прибути до ВСП. Якщо ж військовослужбовець чинить опір, правоохоронці мають право здійснити затримання й доправити порушника у ВСП.

На військовослужбовців територіальних центрів комплектування такі обов'язки не покладені,

– наголосили у пресслужбі.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що якщо правова підстава на затримання та доставлення (до відповідних установ) є, то поліція її виконує. Він додав, що, відповідно до законодавства, Національна поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, визначений Конституцією та законами України.

Водночас у Київському міському ТЦК та СП не змогли прокоментувати повідомлення нардепа Олександра Федієнка щодо нібито затримання представниками ТЦК та поліції військовослужбовців у СЗЧ уранці 23 березня у Подільському районі Києва.

