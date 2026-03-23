24 Канал поспілкувався з Сергієм Ілліним, комунікаційним менеджером цифрового напрямку Міноборони, та з Андрієм Подіком, начальником Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ, щоб з'ясувати ситуацію. Наші співрозмовники кажуть: не можна говорити, що такі випадки масові. Тобто твердження, що відтепер будь-яку жінку можуть поставити на облік, не зовсім правильні.

Читайте також Правила мобілізації жінок в Україні: що змінилось з березня 2026 року

Що за ситуація сталася з Іриною Харациді-Логіновою?

Про цей випадок розповіло Суспільне 19 березня.

Ірина навчалася в Харкові, де її поставили на військовий облік. Жінка цього не знала. Свої дані в Резерв+ побачила випадково – коли подавала звітність у Міністерство оборони щодо військовозобов'язаних як керівниця відділу кадрів однієї з компаній.

Підстав для постановки на військовий облік не було, адже Ірина філолог. Вона не має медичної чи фармацевтичної освіти.

Жінка подумала, що це помилка, тож не переймалася. Але за кілька місяців їй подзвонили з Харківського ТЦК – мовляв, розшукують як ухилянтку. Знятися з обліку їй досі не вдалося. Щоправда, з розшуку її вже зняли.

Зверніть увагу! В коментарі 24 Каналу Сергій Іллін сказав: зняти Ірину з обліку розраховують найближчим часом.

Історія з продовженням: Ірина та її чоловік твердять, що в схожій ситуації й інші жінки

20 березня Ірина виклала допис у фейсбуці про те, що до неї звернулися інші жінки, які теж потрапили в таку ситуацію. Сама Ірина хоче подати до суду, оскільки Харківський ТЦК не може перевірити законність внесення її даних до реєстру через те, що дані були загублені.

І з військового обліку зняти мене ТЦК не можуть. Бо доведи, що ти туди не ставала і була внесена незаконно. В законі не прописані випадки виключення осіб з військового обліку, які були внесені туди незаконно. Вдумайтесь: немає правових підстав виключити з обліку людину, яка там не повинна бути. (...) Мої дані незаконно використали, спотворили (дописали ВЛК, яке я ніколи не проходила), розповсюдили неправдиву інформацію і звинуватили мене в адміністративному правопорушенні,

– підкреслила вона.

Жінка завершила свій допис так: "Я не боюся бути мобілізованою, я боюсь жити там, де права людини та Конституція – це ніщо".

Її чоловік, медійник "Радіо Свобода" Єгор Логінов 21 березня додав, що таких жінок уже 7. Вони звернулися до Ірини після того, як її історія набула розголосу.

Ми спочатку думали, що це бюрократична поодинока помилка, але після публікації сюжету на Суспільному Ірі в особисті написали інші жінки з різною освітою та професіями, але з абсолютно аналогічними історіями. Тобто сміливо можна говорити про тенденцію. Враховуючи все це, маю спитати можновладців – ви розумієте можливі наслідки подібних прецедентів? Скільки жінок, на яких значною мірою тримається економіка, діти та багато чого іншого, поїдуть з України не тому, що бояться мобілізації, а тому, що відчуватимуть абсолютну безправність щодо себе? Якщо ви готуєтесь зробити всіх жінок військовозобов'язаними – повідомте про це офіційно,

– емоційно висловився Єгор Логінов.

Він наголосив: будь-яку жінку в Україні можуть зробити військовозобов'язаною в обхід усіх законних процедур. А зняти з військового обліку вже неможливо, про що свідчить кейс Ірини.

Що кажуть в МО і ТЦК про ситуацію з Іриною та загалом?

Оскільки ТЦК підпорядковуються Сухопутним силам, 24 Канал попросив про коментар Андрія Подіка, начальника Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Пан Андрій визнав, що справді є складнощі зі зняттям Ірини з військового обліку, адже на це мають бути підстави. Він порадив, щоб представники ТЦК зв'язалися із жінкою, вибачилися перед нею та максимально швидко зняли її з обліку.

Також з'ясовують, як саме дані Ірини потрапили до Харківського ОТЦК.

Аналізуючи цю ситуацію, я бачу, що це помилка. Як вона відбулася, на якому етапі, хто її ввів в базу даних і де вони взяли підстави для того, щоб вводити в базу даних, – ніхто не розуміє. Тому що оператор системи "Оберіг" каже, що вони не вводили,

– розповів військовий.

Проте в Сухопутних силах визнають: Ірина має повне право звертатися до суду.

"Ми це розуміємо. Ми визнаємо свою помилку. Але це незумисна помилка. В діалозі, в комунікаціях ми розібралися, що є ця помилка, і тому намагаємося, щоб цих помилок не було. Але ніхто не гарантує, що знову десь не станеться системний збій і тоді, можливо, хтось звернеться. Найголовніша наша сьогодні задача – бути в діалозі з людьми, швидко й оперативно розв'язувати цю проблему", – запевнив Андрій Подік.

За його словами, інші жінки зі схожими проблемами до ТЦК і Сухопутних сил не зверталися.

Якщо Ірина володіє інформацією і ця інформація достовірна, я готовий посприяти, провести розбір всіх цих моментів і усунути цей недолік,

– пообіцяв начальник Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Сергій Іллін, комунікаційний менеджер цифрового напрямку Міноборони, прокоментував ситуацію так: "Зараз ми зв'язуємося з пані Іриною, щоб запевнити її, що її питанням займаються. І розраховуємо найближчим часом це питання вирішити".

Мова саме про зняття Ірини Харациді-Логінової з військового обліку.

Що робити, якщо вас поставили на військовий облік незаконно

Слід зробити декілька речей:

Зафіксувати помилку – зробити скриншот у застосунку Резерв+ або отримати електронний військово-обліковий документ.

Звернутися до ТЦК із письмовим запитом, вимагаючи пояснити підстави взяття на облік і видалити відповідні дані.

Підготувати документи, що підтверджують освіту, зокрема дипломи.

Якщо ТЦК відмовляє або не реагує, наступним кроком є звернення до адміністративного суду з позовом про визнання протиправними дії ТЦК.

"Судово-юридична газета" розповіла, яка судова практика є в таких випадках. У 2026 році харківські суди вже кілька разів ставали на бік жінок, визнаючи дії ТЦК протиправними. Саме в Харкові найбільше таких випадків. У кожному з них ТЦК посилалися на втрату архіву у 2022 році внаслідок бойових дій. Водночас був прецедент, коли суд підтримав дії ТЦК.