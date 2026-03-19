Чи планують ввести покарання за ухилення від служби і СЗЧ?

В Україні йде мова про різні покарання, які б офіційно застосовувалися проти людей, які ухиляються від військової служби та вчинили самовільне залишення частини. Проте конкретних законопроєктів ще немає. Однак народна депутатка Соломія Бобровська в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла, що будь-які закони щодо відповідальності за СЗЧ мають створюватися з логікою.

Посадовиця запевняє, що, якщо держава запроваджуватиме для українців лише "батоги", то це не буде працювати так, як треба. Такі важливі законопроєкти, як покарання дезертирів та людей, які ухиляються від служби, повинні продумуватися.

Має бути логіка, розбивка і градація людей: чому пішов у СЗЧ, у якому стані, який рік вони служать. Це має бути глобальна історія,

– пояснює Бобровська.

Так, за словами народної депутатки, Міністерство оборони для впровадження ініціатив опрацьовує дані про тих, хто не стоїть на обліку, скільки людей перебуває "в тіні", чому не реагують на заклик оновити дані тощо. Так само вивчається питання проблем із СЗЧ й ефективність різних бригад.

Соломія Бобровська зауважує, що саме після розгляду цих питань варто створювати покарання, а не просто карати всіх поспіль. Депутатка підсумувала: спочатку – концепція, потім – "батіг".

Крім того, Бобровська на питання журналістів відповіла, що загалом вивести людей "з тіні", яких нині нараховується близько двох мільйонів, можливо. Адже всі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями.

Народна депутатка висловила жаль з приводу того, що своїм рішенням парламент вже підтримав жорстокіший підхід до криміналізації за СЗЧ. За цей злочин встановлений термін покарання більший, ніж для деяких убивць. За статтею 407 Кримінального кодексу України відповідальність за СЗЧ передбачає тепер від 8 до 10 років ув'язнення.

