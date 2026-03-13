Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач.
Чому люди найчастіше йдуть у СЗЧ?
Військовий назвав 4 основні причини, через які люди зазвичай йдуть у СЗЧ. Це:
- неправильні очікування новобранців – "дехто думав, що армія – така річ, де нині ти повоював з автоматом, а завтра пішов додому";
- страх перед реальною смертю на фронті;
- проблеми з командуванням або неефективне командування – люди відчувають, що їх кидають напризволяще і не бачать сенсу свого перебування в підрозділі;
- бажання людей змінити ситуацію або просто втома.
За словами командира, проблему СЗЧ можна вирішити, якщо правильно розбирати причини цього явища та якісно працювати з особовим складом.
Трач зазначив, що в його підрозділі є випадки СЗЧ, але більшість тих, хто йде, потім шкодують і повертаються, якщо отримують можливість.
Ключовим чинником для зменшення СЗЧ є формування правильної атмосфери у підрозділі – у взводі, роті та батальйоні. Коли вона працює, випадки втечі стають поодинокими.
Щодо залучення нових людей до війська, Трач пояснив, що призовники часто бояться і піддаються інформаційному впливу держави-агресора, через що уникають мобілізації. Він підкреслив, що війна є екзистенційною і тривалою, і для захисту країни доведеться мати боєздатне військо. Ймовірно, з часом служба стане обов'язковою для всіх, включно з жінками.
Що відомо про проблему СЗЧ в українському війську?
Головком Олександр Сирський заявив, що кількість випадків СЗЧ зростає, якщо брати загальну армійську статистику. Серед основних причин самовільно залишення частини генерал назвав складну адаптацію у війську та порушення з боку командирів і працівників ТЦК. Там, де адаптація проходить добре, випадків СЗЧ мало.
Водночас сладність переведення між підрозділами не є головною причиною СЗЧ. У ЗСУ діє система добровільного повернення військових із СЗЧ: вони можуть повернутись до своєї частини або перевестись до іншої, зокрема до батальйонів резерву.
Тих, хто ухиляється від служби, оголошують у розшук і відкривають кримінальні справи, але навіть тоді людина може добровільно повернутися.
У Верховній Раді обговорюють законопроєкт щодо посилення відповідальності для ухилянтів та військових, які залишили частину без дозволу, з можливістю розгляду в березні. Пропозиції охоплюють заборону виїзду за кордон, обмеження керування транспортом, арешт майна, штрафи, суспільно корисні роботи та можливість кримінальної відповідальності за злісне ухилення.