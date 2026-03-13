Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади Михайло Трач.

Чому люди найчастіше йдуть у СЗЧ?

Військовий назвав 4 основні причини, через які люди зазвичай йдуть у СЗЧ. Це:

неправильні очікування новобранців – "дехто думав, що армія – така річ, де нині ти повоював з автоматом, а завтра пішов додому";

– "дехто думав, що армія – така річ, де нині ти повоював з автоматом, а завтра пішов додому"; страх перед реальною смертю на фронті ;

; проблеми з командуванням або неефективне командування – люди відчувають, що їх кидають напризволяще і не бачать сенсу свого перебування в підрозділі;

– люди відчувають, що їх кидають напризволяще і не бачать сенсу свого перебування в підрозділі; бажання людей змінити ситуацію або просто втома.

За словами командира, проблему СЗЧ можна вирішити, якщо правильно розбирати причини цього явища та якісно працювати з особовим складом.

Трач зазначив, що в його підрозділі є випадки СЗЧ, але більшість тих, хто йде, потім шкодують і повертаються, якщо отримують можливість.

Ключовим чинником для зменшення СЗЧ є формування правильної атмосфери у підрозділі – у взводі, роті та батальйоні. Коли вона працює, випадки втечі стають поодинокими.

Щодо залучення нових людей до війська, Трач пояснив, що призовники часто бояться і піддаються інформаційному впливу держави-агресора, через що уникають мобілізації. Він підкреслив, що війна є екзистенційною і тривалою, і для захисту країни доведеться мати боєздатне військо. Ймовірно, з часом служба стане обов'язковою для всіх, включно з жінками.

