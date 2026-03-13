Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады Михаил Трач.

Почему люди чаще всего идут в СОЧ?

Военный назвал 4 основные причины, по которым люди обычно идут в СОЧ. Это:

неправильные ожидания новобранцев – "некоторые думали, что армия – такая вещь, где сейчас ты повоевал с автоматом, а завтра пошел домой";

страх перед реальной смертью на фронте ;

; проблемы с командованием или неэффективное командование – люди чувствуют, что их бросают на произвол судьбы и не видят смысла своего пребывания в подразделении;

желание людей изменить ситуацию или просто усталость.

По словам командира, проблему СОЧ можно решить, если правильно разбирать причины этого явления и качественно работать с личным составом.

Трач отметил, что в его подразделении есть случаи СОЧ, но большинство тех, кто уходит, потом жалеют и возвращаются, если получают возможность.

Ключевым фактором для уменьшения СОЧ является формирование правильной атмосферы в подразделении – во взводе, роте и батальоне. Когда она работает, случаи побега становятся единичными.

По привлечению новых людей в армию, Трач объяснил, что призывники часто боятся и подвергаются информационному воздействию государства-агрессора, из-за чего избегают мобилизации. Он подчеркнул, что война является экзистенциальной и длительной, и для защиты страны придется иметь боеспособное войско. Вероятно, со временем служба станет обязательной для всех, включая женщин.

Что известно о проблеме СОЧ в украинской армии?