Какое решение принял суд по делу о СЗЧ?
О том, почему служащего лишили свободы, говорится в материале Судебно-юридической газеты.
Лычаковский районный суд Львова вынес приговор по делу служащего Государственной пограничной службы. Так мужчина дважды не явился в воинскую часть – после мобилизации и после отпуска. Уважительных причин на это не было. Поэтому суд посадил служащего.
Среди причин первая ситуация, когда военного мобилизовали 6 сентября 2024 года. Тогда он должен был служить в пограничном отряде. После призыва мужчину направили в медучреждение и уже 8 сентября он самовольно покинул больницу. На следующий день, 9 сентября, в части не появился.
В общем военнообязанный отсутствовал на службе более 5 месяцев. Речь идет о периоде с 9 сентября 2024 года до 20 февраля 2025 года.
Следующая ситуация в частности повлияла на решение суда. В 2025 году мужчина находился в отпуске, однако не вернулся в определенное время. Отсутствовал с 24 июня и добровольно присоединился к подразделению 29 декабря 2025 года.
В суде обвиняемый признал свою вину. В то же время сказал, что готов продолжить службу в части.
Однако по статье 407 Уголовного кодекса Украины суд признал нарушение, как неявку на службу без уважительных причин более трех суток, совершенное в условиях военного положения. В результате мужчину лишили свободы на 5 лет. Срок отбывания будут считать с 9 января 2026 года.
Что еще известно об "уклонистах" на фронте?
В интервью для Радио Свобода командир 1-го ОШП Дмитрий "Перун" Филатов рассказал, что для СЗЧ нет единого решения, ведь проблема каждого человека – индивидуальна.
Из этой массы людей, которые были вчера "уклонистами", 10% – это будущие лидеры, командиры. Их мировоззрение, восприятие, психоэмоциональное состояние настолько трансформируется, что они сами себя не узнают через полгода,
– отметил Филатов.
Он акцентировал, что причины для СЗЧ могут быть разными, однако если служащий принимает решение добровольно вернуться – он становится движущей силой команды.
Что еще известно о правах для военных?
Военные, которые принимали участие в защите государства – имеют право на статус УБД и соответствующие льготы. Однако может ли получить такой статус человек, который работал в противовоздушной обороне и охранял объекты инфраструктуры – вопрос.
В суде же отмечают, что важно правильно определить, кто считается участником боевых действий.
В частности, чтобы получить УБД достаточно одного дня непосредственного участия в боевых действиях. Однако до начала широкомасштабного вторжения – нужно было пробыть на войне не менее 30 календарных дней, чтобы получить статус.