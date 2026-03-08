Сколько надо отслужить в зоне боевых действий?

Сейчас в Украине не установлены жесткие требования к пребыванию непосредственно в зоне боевых действий для получения статуса УБД в соответствии с постановлением Кабмина "О предоставлении статуса УБД".

Смотрите также Бесплатное жилье для УБД: кому могут не дать квартиру в 2026 году

До начала полномасштабной войны правила были значительно строже. Военнослужащий должен был отслужить не менее 30 календарных дней в зоне боевых действий, чтобы претендовать на статус УБД.

Однако полномасштабное вторжение изменило ситуацию, рассказывают юристы компании CHERNIKOV & PARTNERS. По их словам, эта норма до сих пор сохраняется для тех, чей боевой путь пришелся на период проведения АТО/ООС до 24 февраля 2022 года.

В таком случае закон требует или 30 дней непосредственного участия, или документально подтвержденное пребывание в районах операции в течение этого же срока, чтобы оформить статус УБД.

Если лицо участвовало в боевых действиях после 24 февраля 2022 года, для получения статуса УБД достаточно даже одного дня непосредственного участия,

– отмечают юристы.

Важно! Главное для оформления статуса участника боевых действий наличие надлежащим образом оформленных боевых донесений, журналов боевых действий и приказов.

Как оформить статус УБД?

Получить статус участника боевых действий украинцы могут двумя путями, отмечают в Министерстве обороны Украины.

Автоматически. Уполномоченные лица воинских частей должны внести данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение пяти дней с момента, когда бойцы начали выполнять задачи. В таком случае статус предоставляется автоматически, а данные обрабатываются в реальном времени.

Через личное обращение: Если часть не подала данные, боец может самостоятельно обратиться в специальную комиссию Минобороны. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение одного месяца.

Военнослужащие, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. Документы для них подают командиры воинских частей,

– добавляют в Минобороны.

Впрочем, в предоставлении статуса УБД могут отказать в таких случаях:

Недостаточно документов или отсутствуют правовые основания.

Военный подал недостоверную информацию об участии в боях.

Есть приговор суда военнослужащему за тяжкое преступление, совершенное во время прохождения службы.

Обратите внимание! Если военный получил отказ в предоставлении статуса УБД, решение можно обжаловать в суде или, устранив ошибки в документах и подать заявление повторно.

Что дает статус УБД?