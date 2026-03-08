Сколько надо отслужить в зоне боевых действий?

Сейчас в Украине не установлены жесткие требования к пребыванию непосредственно в зоне боевых действий для получения статуса УБД в соответствии с постановлением Кабмина "О предоставлении статуса УБД".

До начала полномасштабной войны правила были значительно строже. Военнослужащий должен был отслужить не менее 30 календарных дней в зоне боевых действий, чтобы претендовать на статус УБД.

Однако полномасштабное вторжение изменило ситуацию, рассказывают юристы компании CHERNIKOV & PARTNERS. По их словам, эта норма до сих пор сохраняется для тех, чей боевой путь пришелся на период проведения АТО/ООС до 24 февраля 2022 года.

В таком случае закон требует или 30 дней непосредственного участия, или документально подтвержденное пребывание в районах операции в течение этого же срока, чтобы оформить статус УБД.

Если лицо участвовало в боевых действиях после 24 февраля 2022 года, для получения статуса УБД достаточно даже одного дня непосредственного участия,
– отмечают юристы.

Важно! Главное для оформления статуса участника боевых действий наличие надлежащим образом оформленных боевых донесений, журналов боевых действий и приказов.

Как оформить статус УБД?

Получить статус участника боевых действий украинцы могут двумя путями, отмечают в Министерстве обороны Украины.

  • Автоматически. Уполномоченные лица воинских частей должны внести данные в Единый государственный реестр ветеранов войны в течение пяти дней с момента, когда бойцы начали выполнять задачи. В таком случае статус предоставляется автоматически, а данные обрабатываются в реальном времени.

  • Через личное обращение: Если часть не подала данные, боец может самостоятельно обратиться в специальную комиссию Минобороны. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение одного месяца.

Военнослужащие, которые попали в плен или были признаны пропавшими без вести, также имеют право на получение статуса УБД, за исключением тех, кто добровольно сдался в плен или дезертировал. Документы для них подают командиры воинских частей,
– добавляют в Минобороны.

Впрочем, в предоставлении статуса УБД могут отказать в таких случаях:

  • Недостаточно документов или отсутствуют правовые основания.

  • Военный подал недостоверную информацию об участии в боях.

  • Есть приговор суда военнослужащему за тяжкое преступление, совершенное во время прохождения службы.

Обратите внимание! Если военный получил отказ в предоставлении статуса УБД, решение можно обжаловать в суде или, устранив ошибки в документах и подать заявление повторно.

Что дает статус УБД?

  • Для военнослужащих, которые выполняют задачи непосредственно в зоне боевых действий, предусмотрены дополнительные льготы при исчислении трудового стажа. В частности, один месяц службы в особый период засчитывается как три месяца страхового стажа, что учитывается при назначении пенсии.

  • Лица со статусом УБД имеют право на досрочный выход на пенсию. Для мужчин такой возраст составляет 55 лет, тогда как женщины могут оформить пенсию уже с 50 лет.

  • Кроме того, государство предусматривает для участников боевых действий ежегодную единовременную денежную помощь. Ее выплачивают ко Дню Независимости Украины, который отмечают 24 августа. Так, в 2025 году размер такой выплаты для участников боевых действий составлял тысячу гривен.