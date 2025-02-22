Начисляется ли стаж в зоне боевых действий

В частности период прохождения военной службы засчитывается в страховой стаж, пишет 24 канал со ссылкой на ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Это означает, что если работодатель не платит страховые взносы за мобилизованного работника, то этот период:

не теряется для начисления пенсии;

не влияет на опыт работы;

не прерывает стаж работы по специальности.

Более того, мобилизация работника не является основанием для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы человек временно отстраняется от выполнения своих трудовых обязанностей, и об этом факте работодатель обязан сделать запись в трудовой книжке работника.

Такая запись является подтверждением сохранения рабочего места для мобилизованного. В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 8 закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", время пребывания на военной службе засчитывается в страховой стаж.

Кроме того, для военнослужащих (при определенных условиях) предусмотрены дополнительные льготы при учете стажа. Например, один месяц военной службы в особый период засчитывается как три месяца общего трудового стажа для назначения пенсий.

Важно! В случаях незаконного увольнения работников, призванных на военную службу, или невыплаты им заработной платы, потерпевшие имеют право обратиться в Государственную службу занятости для фиксации нарушения.

Как начисляется стаж участникам боевых действий

Лица, которые имеют статус участника боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию:

Мужчины-УБД могут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины-УБД – в 50 лет.

Для мужчин необходим страховой стаж не менее 25 лет, а для женщин – 20 лет.

Обратите внимание! Для военнослужащих выслуга лет приравнивается к страховому стажу.