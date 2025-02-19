Жилищные льготы

Льготы зависят от того, имеет ли военнослужащий УБД, передает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Семьи военнослужащих, которые имеют статус участников боевых действий, пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг:

75% скидка на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг.

на оплату жилья, газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. 100% скидка для лиц с инвалидностью вследствие войны.

для лиц с инвалидностью вследствие войны. 75% скидка на стоимость топлива для домов без центрального отопления.

Эти скидки применяются к отапливаемой площади 21 квадратный метр на одного человека и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. Если все члены семьи являются нетрудоспособными, норма площади удваивается – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.

Какие еще льготы имеют жены военнослужащих

Бесплатное лечение

Жены участников боевых действий имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в военно-медицинских учреждениях, что включает амбулаторное и стационарное лечение. При необходимости, возможно направление на лечение за границу в соответствии с установленными порядками.

Обеспечение жильем

Семьи военнослужащих обеспечиваются служебным жильем на период службы. После 20 лет выслуги, военнослужащие имеют право на постоянное жилье или денежную компенсацию за его отсутствие.

Скидки на коммунальные услуги

Предусмотрена 75% скидка на оплату жилья и коммунальных услуг, таких как газ, электроэнергия и другие. Для лиц с инвалидностью скидка составляет 100%.

Преимущественное право на работу

Жены военнослужащих имеют приоритет при трудоустройстве и сохранении рабочего места в случае сокращения штата. Также им предоставляется первоочередное направление на профессиональную подготовку или переподготовку с выплатой средней заработной платы на период обучения.

Денежные выплаты

В случае гибели военнослужащего, его супруга может получить денежное обеспечение от государства, что равномерно распределяется между ближайшими родственниками.

Как оформить льготы

Для оформления льгот женам военнослужащих, которые имеют статус участников боевых действий, необходимо подать ряд документов.

Заявление о внесении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

Заявление на получение льгот.

Паспорт гражданина Украины.

Документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение участника боевых действий).

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Также льготы можно оформить онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ:

Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) на портале ПФУ.

В разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите "Заявление на жилищную субсидию или льготу".

Заполните форму, добавьте сканированные копии необходимых документов и отправьте заявление.

Кроме вебпортала можно подать документы через мобильное приложение "Пенсионный фонд":

Загрузите приложение на свой смартфон.

Авторизуйтесь с помощью КЭП.

Перейдите в раздел подачи заявлений и следуйте инструкциям.

Важно! После подачи заявления ПФУ рассматривает его в течение 10 календарных дней. О принятом решении вас уведомят в течение 3 дней после его принятия.