Житлові пільги

Пільги залежать від того, чи має військовослужбовець УБД, передає 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Читайте також Хто належить до членів родини УБД

Сім'ї військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг:

75% знижка на оплату житла, газу, електроенергії та інших комунальних послуг.

на оплату житла, газу, електроенергії та інших комунальних послуг. 100% знижка для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

для осіб з інвалідністю внаслідок війни. 75% знижка на вартість палива для будинків без центрального опалення.

Ці знижки застосовуються до опалювальної площі 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю. Якщо всі члени родини є непрацездатними, норма площі подвоюється – 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю.

Які ще пільги мають дружини військовослужбовців

Безкоштовне лікування

Дружини учасників бойових дій мають право на безоплатне медичне обслуговування у військово-медичних закладах, що включає амбулаторне та стаціонарне лікування. За потреби, можливе направлення на лікування за кордон відповідно до встановлених порядків.

Забезпечення житлом

Сім'ї військовослужбовців забезпечуються службовим житлом на період служби. Після 20 років вислуги, військовослужбовці мають право на постійне житло або грошову компенсацію за його відсутність.

Знижки на комунальні послуги

Передбачена 75% знижка на оплату житла та комунальних послуг, таких як газ, електроенергія та інші. Для осіб з інвалідністю знижка становить 100%.

Переважне право на роботу

Дружини військовослужбовців мають пріоритет при працевлаштуванні та збереженні робочого місця у разі скорочення штату. Також їм надається першочергове направлення на професійну підготовку або перепідготовку з виплатою середньої заробітної плати на період навчання.

Грошові виплати

У разі загибелі військовослужбовця, його дружина може отримати грошове забезпечення від держави, що рівномірно розподіляється між найближчими родичами.

Як оформити пільги

Для оформлення пільг дружинам військовослужбовців, які мають статус учасників бойових дій, необхідно подати низку документів.

Заява про внесення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

Заява на отримання пільг.

Паспорт громадянина України.

Документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення учасника бойових дій).

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Також пільги можна оформити онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ:

Авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на порталі ПФУ.

У розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть "Заява на житлову субсидію чи пільгу".

Заповніть форму, додайте скановані копії необхідних документів та надішліть заяву.

Окрім вебпорталу можна подати документи через мобільний додаток "Пенсійний фонд":

Завантажте додаток на свій смартфон.

Авторизуйтеся за допомогою КЕП.

Перейдіть до розділу подання заяв та дотримуйтесь інструкцій.

Важливо! Після подання заяви ПФУ розглядає її протягом 10 календарних днів. Про прийняте рішення вас повідомлять протягом 3 днів після його ухвалення.