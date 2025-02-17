Кто является членом семьи УБД
Родственники военных должны предоставить определенные документы и заявления, чтобы получить помощь от государства, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.
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К членам семьи участника боевых действий относятся:
- жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.
Для включения в Реестр информации о льготнике законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает ПФУ следующие документы:
- заявление;
- копии документов, которые подтверждают родственную связь с льготником;
- копии необходимых документов, подтверждающих право льготника на льготы.
Обратите внимание! Вместо документов, подтверждающих родственную связь можно предоставить копии документов, подтверждающих законность представления интересов льготника.