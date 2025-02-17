Кто является членом семьи УБД

Родственники военных должны предоставить определенные документы и заявления, чтобы получить помощь от государства, пишет 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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К членам семьи участника боевых действий относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, который имеет право на льготы, и проживает вместе с ним.

Для включения в Реестр информации о льготнике законный представитель или дееспособный совершеннолетний член семьи льготника, на которого распространяются льготы, подает ПФУ следующие документы:

заявление; копии документов, которые подтверждают родственную связь с льготником; копии необходимых документов, подтверждающих право льготника на льготы.

Обратите внимание! Вместо документов, подтверждающих родственную связь можно предоставить копии документов, подтверждающих законность представления интересов льготника.