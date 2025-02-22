Чи нараховується стаж у зоні бойових дій

Зокрема період проходження військової служби зараховується до страхового стажу, пише 24 канал з посиланням на ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Це означає, що якщо роботодавець не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, то цей період:

не втрачається для нарахування пенсії;

не впливає на досвід роботи;

не перериває стажу роботи за фахом.

Ба більше, мобілізація працівника не є підставою для розірвання трудового договору. На час проходження військової служби людина тимчасово усувається від виконання своїх трудових обов’язків, і про цей факт роботодавець зобов’язаний робить запис у трудовій книжці працівника.

Такий запис є підтвердженням збереження робочого місця для мобілізованого. Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 8 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", час перебування на військовій службі зараховується до страхового стажу.

Крім того, для військовослужбовців (за певних умов) передбачено додаткові пільги під час обліку стажу. Наприклад, один місяць військової служби в особливий період зараховується як три місяці загального трудового стажу для призначення пенсій.

Важливо! У випадках незаконного звільнення працівників, призваних на військову службу, або невиплати їм заробітної плати, потерпілі мають право звернутися до Державної служби зайнятості для фіксації порушення.

Як нараховується стаж учасникам бойових дій

Особи, які мають статус учасника бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію:

Чоловіки-УБД можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки-УБД – у 50 років.

Для чоловіків необхідний страховий стаж не менше 25 років, а для жінок – 20 років.

Зверніть увагу! Для військовослужбовців вислуга років прирівнюється до страхового стажу.