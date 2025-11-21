Пенсия для УБД: когда ветераны могут выйти на отдых досрочно

Какие условия для досрочной пенсии?
Досрочная пенсия по возрасту предусмотрена для военных, которые принимали участие в боевых действиях, в антитеррористической операции, в мероприятиях по обороне и отпору вооруженной агрессии России, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Ветераны со статусом УБД могут претендовать на нее при следующих условиях:
- мужчины – при достижении 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа;
- женщины – в 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.
Заметьте, что участникам боевых действий, которые служили в зоне активных боевых действий, могут засчитать тройной страховой стаж для исчисления пенсии. Военным на передовой на передовой рассчитывают стаж в соотношении 1 к 3, то есть месяц за три, отмечают в ПФУ.
Важно! Подробный перечень военных, которые относятся к участникам боевых действий и имеют право на досрочную пенсию указан в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Какой размер пенсии для УБД?
Размер пенсии для участников боевых действий определяется индивидуально.
Сумма выплат зависит от нескольких факторов, а именно:
- продолжительность приобретенного страхового стажа УБД;
- полученный заработок, с которого уплачивались страховые взносы.
В 2025 году минимальный размер пенсии для УБД в Украине не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Стоит знать! Если рассчитанная пенсия для УБД со всеми доплатами оказывается ниже этой суммы, то государство ежемесячно доплачивает военному адресную помощь в сумме, что не хватает до минимума.
Как оформить пенсию для УБД?
Ветераны могут подать заявление о назначении пенсии лично в любом сервисном центре или через вебпортал Пенсионного фонда Украины.
Кроме заявления, необходимо подать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- трудовая книжка;
- другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж (в частности, военную службу);
- справка о денежном обеспечении на декабрь 2016 года, если эти сведения отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;
- удостоверение участника боевых действий;
- справка об участии в мероприятиях по обороне страны;
- фотография (для пенсионного удостоверения).
Какие еще выплаты для военных?
Для военнослужащих, которые получили инвалидность, предусмотрена пенсия по инвалидности. Размер выплат определяют как процент от их денежного обеспечения. На сумму влияют группа инвалидности и обстоятельства, при которых она была приобретена, в частности связана ли она с войной.
Кроме основной пенсии, ветераны имеют право на дополнительные выплаты. Согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", им предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 25% прожиточного минимума, что служит дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто защищал страну.
Ежегодно ко Дню Независимости, который отмечают 24 августа, участники боевых действий могут претендовать на единовременную денежную помощь от государства. В этом году размер выплат для УБД составил 1 000 гривен, а для лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной, – 3 100 гривен.