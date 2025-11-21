Пенсія для УБД: коли ветерани можуть вийти на відпочинок достроково

Які умови для дострокової пенсії?

Дострокова пенсія за віком передбачена для військових, котрі брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у заходах із оборони та відсічі збройній агресії Росії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Ветерани зі статусом УБД можуть претендувати на неї за таких умов: