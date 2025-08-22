Які умови для оформлення пенсії по інвалідності?

Умови для отримання пенсій по інвалідності різні, залежно від того, це цивільний українець чи військовослужбовець, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Від купоно-карбованців до майже 6 тисяч: як зростала середня пенсія в Україні

1.Пенсії по інвалідності із солідарної системи

Такі виплати призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Коли призначають пенсію по інвалідності? Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

2. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям

Такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100 % сум грошового забезпечення;

II група – 80 % сум грошового забезпечення;

III група – 60 % сум грошового забезпечення.

Який мінімальний розмір пенсій по інвалідності для цивільних та військових?

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності за солідарною системою такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група – 16 847 гривень;

ІІ група – 13 822 гривні;

ІІІ група – 9 478 гривень.

Зауважте! Останнє підвищення пенсій по інвалідності в Україні відбулося у березні цього року під час планової індексації. Більше повідомлень про підвищення пенсій не було, тому їхній розмір восени 2025 року не зміниться.