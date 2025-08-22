Які умови для оформлення пенсії по інвалідності?
Умови для отримання пенсій по інвалідності різні, залежно від того, це цивільний українець чи військовослужбовець, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
1.Пенсії по інвалідності із солідарної системи
Такі виплати призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;
- 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;
- 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Коли призначають пенсію по інвалідності?
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
2. Пенсії по інвалідності військовослужбовцям
Такі виплати призначаються у разі настання інвалідності:
- в період проходження служби;
- не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:
- I група – 100 % сум грошового забезпечення;
- II група – 80 % сум грошового забезпечення;
- III група – 60 % сум грошового забезпечення.
Який мінімальний розмір пенсій по інвалідності для цивільних та військових?
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності за солідарною системою такі:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривні.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
- І група – 16 847 гривень;
- ІІ група – 13 822 гривні;
- ІІІ група – 9 478 гривень.
Зауважте! Останнє підвищення пенсій по інвалідності в Україні відбулося у березні цього року під час планової індексації. Більше повідомлень про підвищення пенсій не було, тому їхній розмір восени 2025 року не зміниться.