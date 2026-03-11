Яке рішення ухвалив суд у справі про СЗЧ?

Про те, чому службовця позбавили волі, йдеться в матеріалі Судово-юридичної газети.

Личаківський районний суд Львова виніс вирок у справі службовця Державної прикордонної служби. Так чоловік двічі не з'явився до військової частини – після мобілізації та після відпустки. Поважних причин на це не було. Тож суд ув'язнив службовця.

Серед причин перша ситуація, коли військового мобілізували 6 вересня 2024 року. Тоді він мав служити в прикордонному загоні. Після призову чоловіка направили в медзаклад і вже 8 вересня він самовільно залишив лікарню. Наступного дня, 9 вересня, у частині не з'явився.

Загалом військовозобов'язаний був відсутній на службі понад 5 місяців. Йдеться про період з 9 вересня 2024 року до 20 лютого 2025 року.

Наступна ситуація зокрема вплинула на рішення суду. У 2025 році чоловік перебував у відпустці, однак не повернувся у визначений час. Відсутнім був з 24 червня і добровільно приєднався до підрозділу 29 грудня 2025 року.

У суді обвинувачуваний визнав свою провину. Водночас сказав, що готовий продовжити службу в частині.

Однак за статтею 407 Кримінального кодексу України суд визнав порушення, як нез'явлення на службу без поважних причин понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану. У результаті чоловіка позбавили волі на 5 років. Строк відбування рахуватимуть з 9 січня 2026 року.

В інтерв'ю для Радіо Свобода командир 1-го ОШП Дмитро "Перун" Філатов розповів, що для СЗЧ немає єдиного рішення, адже проблема кожної людини – індивідуальна.

З цієї маси людей, які були вчора "ухилянтами", 10% – це майбутні лідери, командири. Їхній світогляд, сприйняття, психоемоційний стан настільки трансформується, що вони самі себе не впізнають за пів року,

– зазначив Філатов.

Він акцентував, що причини для СЗЧ можуть бути різними, однак якщо службовець ухвалює рішення добровільно повернутись – він стає рушійною силою команди.

