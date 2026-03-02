Для чого проводиться перевірка надання статусів?

Українські ветерани, ветеранки та родини полеглих захисників мають безперешкодно отримувати передбачені законом соціальні гарантії. Міністерство у справах ветеранів повідомило, що буде з’ясовувати, чи дотримуються на місцях вимоги щодо однакового застосування норм під час надання статусів. Зокрема перевірять присвоєння статусів особи з інвалідністю внаслідок війни, членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та членів родини загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Дивіться також Як порахувати пенсію військовому у 2026 році

Так за 2025 рік серед 12 тисяч випадків надання відповідних статусів у 60 місцевих структурних підрозділах з питань ветеранської політики, вдалося виявити 1 840 порушень.

Нерідко статуси надавали без достатніх законних підстав чи за відсутності обов'язкових документів. Крім того, деякі підрозділи надавали статус за іншим пунктом. Проходили також заяви, які були написані не за формою. Також під час присвоєння статусу надавачі не звертали уваги на те, що причина інвалідності не відповідає вимогам законодавства.

В окремих випадках статуси надавалися без підтвердження причинного зв’язку смерті чи інвалідності із захистом Батьківщини. Також були випадки подвійного надання статусів через подання декількох заяв – паперової та через портал Дія,

– зауважили в Міністерстві.

У відомстві попередили, що надання статусу – це не формальність. Адже люди отримують за це соціальні гарантії, виплати та пільги, медичне забезпечення й інші види державної підтримки. Якщо така допомога надаватиметься без наявності підстав, то виникне нецільове використання коштів. Страждатиме вся система соціального захисту, якій більше не довірятимуть.

За таких умов навіть військові та їхні родини, які мають право на присвоєння статусу, можуть бути позбавлені належної підтримки.

До слова, громадяни, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій чи заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, отримують одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від групи інвалідності: І група – 400, ІІ – 300, ІІІ – 250 прожиткових мінімумів.

Що вдалося зробити після перевірок?

Мінветеранів рекомендувало підрозділам на місцях переглянути рішення, які ухвалювалися з порушеннями. У різних випадках фахівці будуть змушені вимагати від заявників документи, яких не вистачає. А якщо законних підстав на отримання статусу немає, то й узагалі скасувати неправомірно надані пільги й соцзабезпечення.

В Україні мають перевірити раніше видані посвідчення та виправити помилки в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Надалі може відбуватися державний нагляд у сфері надання статусу ветерана та вдосконалення механізму контролю. Офіційно можуть запровадити адміністративну відповідальність за порушення законодавства під час надання статусів.

Хто має законне право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни?

На порталі державних послуг, де можна за кілька хвилин оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни пояснюють, хто може отримувати соціальні гарантії з таким статусом. Це, зокрема, громадяни України, які отримали інвалідність внаслідок:

поранення, контузії, каліцтва, або захворювань отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або відсічі й стримуванні збройної агресії Росії.

участі в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.

Заповнити заяву можна на порталі Дія, де варто завантажити всі документи щодо отримання інвалідності. Також людина може звернутися в найближчий центр надання адміністративних послуг.

Зауважимо! Людина може мати лише одне дійсне посвідчення, а тому за умови отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок та документального підтвердження варто здати посвідчення учасника бойових дій.

Посвідчення видається або безтерміново або на час, доки діє встановлена група інвалідності згідно з довідкою МСЕК або витягом Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Соціальні гарантії й виплати для військових та ветеранів