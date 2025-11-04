Які пільги держава гарантує для УБД?

Учасники бойових дій мають право на пільги при отриманні медичної допомоги та освіти, знижки на оплату комунальних послуг, безоплатне лікування в санаторії та додаткову відпустку, передає 24 Канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Дивіться також Допомога в опалювальний сезон: хто може отримати до 20 тисяч гривень на дрова

Медичні пільги для УБД передбачають отримання безоплатних:

ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергового зубопротезування, окрім як із дорогоцінних металів;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація вартості самостійно куплених путівок.

Військові можуть щорічно проходити медобстеження й диспансеризацію з залученням необхідних фахівців, а також розраховувати на першочергову госпіталізацію та обслуговування в лікувально-профілактичних закладах і аптеках.

Транспортні пільги дають право на безплатний проїзд за умови наявності посвідчення встановленого зразка та електронного квитка, якщо він впроваджений:

усіма видами міського пасажирського транспорту;

автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Також ветерани мають право на безплатний проїзд один раз на два роки залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд вказаними видами транспорту з 50% знижкою раз на рік.

Пільги на комунальні послуги передбачають для захисників можливість менше платити за комуналку. Йдеться про надання 75% знижки на користування газом, електроенергією та іншими послугами, а також скрапленим балонним газом для побутових потреб.

Сім’ї, що складаються тільки з непрацездатних осіб, мають право на 75% знижку за користування газом для опалювання житла.

Таку ж знижку УБД можуть отримати на вартість палива, зокрема рідкого, якщо мешкають у будинках без центрального опалення.

Зверніть увагу! Знижка на 75% також передбачена за користування житлом у межах норм 21 квадратний метр загальної площі на кожного, хто постійно мешкає в будинку, та 10,5 квадратного метра на сім'ю.

На УБД поширюються наступні пільги щодо працевлаштування:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи;

переважне право залишитися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;

використання чергової щорічної відпустки в зручний час та одержання додаткової відпустки зі збереженням зарплати на 14 календарних днів на рік;

Пільги на отримання житла передбачають першочергове забезпечення УБД, які потребують поліпшення умов проживання, та відведення земельних ділянок для будівництва, а також садівництва і городництва.

Учасники бойових дій з отриманим на війні пораненням, контузією або каліцтвом можуть стати на квартирний облік.

Протягом двох років з моменту взяття на облік УБД мають забезпечити житлом, зокрема тим, що передається міністерствами, центральними органами влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій.

Зауважимо! Ветерани також можуть одержувати позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків, подвірних будівель та дач, яку мають погасити протягом 10 років починаючи з п'ятого року після завершення будівництва.

Освітні пільги для учасників бойових дій передбачають переважне право на вступ до закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також право на позаконкурсний вступ до закладів профосвіти й на курси для одержання відповідних професій.

На які ще соціальні пільги мають право УБД?

Для ветеранів, які мають статус учасника бойових дій, передбачені: