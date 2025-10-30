Хто може отримати виплату на дрова від ООН?

Допомогу можуть отримати мешканці населених пунктів, що входять в 10-кілометрову зону від кордону з Росією або лінії зіткнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на УВКБ ООН в Україні.

Також виплата доступна жителям територій активних бойових дій у 9-ти прифронтових областях поза межами 10-кілометрової зони в таких областях:

Сумській; Харківській; Херсонській; Луганській; Донецькій; Дніпропетровській; Запорізькій; Миколаївській; Чернігівській областях.

Пріоритетно допомогу надають окремим категоріям:

одержувач житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива;

одержувач пільги на придбання твердого пічного побутового палива;

одинокі непрацездатні особи пенсійного віку;

одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі;

особи, які отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні сімʼї;

особи з інвалідністю (разом із членами їх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина чи діти з інвалідністю;

сім’ї, які складаються з ВПО;

дитячі будинки сімейного типу, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

прийомні сім’ї, до яких влаштована на виховання хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Який розмір виплати і куди звертатись?

Допомога надається на все домогосподарство один раз в опалювальний сезон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Розмір допомоги – 19 400 гривень на одне домогосподарство. Для її отримання необхідно звернутись із заявою до місцевої влади. Про ухвалене рішення влада проінформує протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення у той спосіб, який буде зазначено в заяві.

Виплата допомоги на опалення відбувається протягом вересня – жовтня, кошти у безготівковій формі перераховують на рахунок людини, зазначений у поданій заяві.

Зауважте! Кошти виплачуються за принципом “гроші ходять за людиною” і у разі, коли людина чи родина була змушена евакуюватись у безпечніший регіон (вже після подання заяви) допомогу все одно виплатять.

