Кто может получить выплату на дрова от ООН?

Помощь могут получить жители населенных пунктов, входящих в 10-километровую зону от границы с Россией или линии соприкосновения, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН в Украине.

Также выплата доступна жителям территорий активных боевых действий в 9-ти прифронтовых областях за пределами 10-километровой зоны в таких областях:

Сумской; Харьковской; Херсонской; Луганской; Донецкой; Днепропетровской; Запорожской; Николаевской; Черниговской областях.

Приоритетно помощь оказывают отдельным категориям:

получатель жилищной субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива;

получатель льготы на приобретение твердого печного бытового топлива;

одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста;

одинокая мать (одинокий отец), не состоящая в браке;

лица, получающие пособие при рождении ребенка;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью (вместе с членами их семей) и семьи, в составе которых есть ребенок или дети с инвалидностью;

семьи, которые состоят из ВПЛ;

детские дома семейного типа, в которые устроен на воспитание хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

приемные семьи, в которые устроен на воспитание хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Какой размер выплаты и куда обращаться?

Помощь предоставляется на все домохозяйство один раз в отопительный сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Размер помощи – 19 400 гривен на одно домохозяйство. Для ее получения необходимо обратиться с заявлением к местным властям. О принятом решении власть проинформирует в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения тем способом, который будет указан в заявлении.

Выплата помощи на отопление происходит в течение сентября – октября, средства в безналичной форме перечисляют на счет человека, указанный в поданном заявлении.

Обратите внимание! Средства выплачиваются по принципу “деньги ходят за человеком” и в случае, когда человек или семья была вынуждена эвакуироваться в безопасный регион (уже после подачи заявления) помощь все равно выплатят.

