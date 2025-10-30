Кто может получить выплату на дрова от ООН?
Помощь могут получить жители населенных пунктов, входящих в 10-километровую зону от границы с Россией или линии соприкосновения, сообщает 24 Канал со ссылкой на УВКБ ООН в Украине.
Также выплата доступна жителям территорий активных боевых действий в 9-ти прифронтовых областях за пределами 10-километровой зоны в таких областях:
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Луганской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Черниговской областях.
Приоритетно помощь оказывают отдельным категориям:
- получатель жилищной субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива;
- получатель льготы на приобретение твердого печного бытового топлива;
- одинокие нетрудоспособные лица пенсионного возраста;
- одинокая мать (одинокий отец), не состоящая в браке;
- лица, получающие пособие при рождении ребенка;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью (вместе с членами их семей) и семьи, в составе которых есть ребенок или дети с инвалидностью;
- семьи, которые состоят из ВПЛ;
- детские дома семейного типа, в которые устроен на воспитание хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
- приемные семьи, в которые устроен на воспитание хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.
Какой размер выплаты и куда обращаться?
Помощь предоставляется на все домохозяйство один раз в отопительный сезон, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
Размер помощи – 19 400 гривен на одно домохозяйство. Для ее получения необходимо обратиться с заявлением к местным властям. О принятом решении власть проинформирует в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения тем способом, который будет указан в заявлении.
Выплата помощи на отопление происходит в течение сентября – октября, средства в безналичной форме перечисляют на счет человека, указанный в поданном заявлении.
Обратите внимание! Средства выплачиваются по принципу “деньги ходят за человеком” и в случае, когда человек или семья была вынуждена эвакуироваться в безопасный регион (уже после подачи заявления) помощь все равно выплатят.
Какие льготы на коммунальные услуги есть в Украине?
Некоторые украинцы могут получить на отопительный сезон два вида помощи от государства – жилищную субсидию и льготу на оплату коммуналки. Государство возместит часть потребленных жилищно-коммунальных услуг – от 25% до 100%.
Чтобы платить меньше за коммуналку, украинцам необходимо подать перечень документов в Пенсионный фонд на получение субсидии. Впрочем, стоит знать, что льготы предоставляют при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев не превышал 4 240 гривен на одного члена семьи.
В Украине также запущена новая программа поддержки, которая предоставляет дополнительные средства на оплату электроэнергии для жителей прифронтовых территорий, до 1 296 гривен на домохозяйство. Выплаты осуществляются автоматически через Пенсионный фонд