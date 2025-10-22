Кто сможет получить денежную помощь?
Поэтому жители Сумской области, а именно в Путивльской и Чернеччинской общинах, смогут получить помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" в Facebook.
Чтобы поддержать уязвимые домохозяйства, мы начали проект "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых общинах Сумской области". Его цель – это обеспечить пострадавшие семьи необходимыми ресурсами для безопасного и достойного проживания зимнего периода, – говорится в сообщении.
Основные направления помощи:
- денежная поддержка – 600 домохозяйств получат единовременную выплату в размере 19 400 гривен для закупки твердого топлива;
- твердое топливо (брикет) – 200 домохозяйств получат по 3,42 тонны брикетов с доставкой на дом.
Обратите внимание! Для людей с инвалидностью или маломобильных лиц предусмотрена помощь с разгрузкой.
Целевая поддержка направлена на уязвимые домохозяйства, среди которых:
- пожилые люди;
- лица с инвалидностью или маломобильные члены семей;
- многодетные семьи;
- семьи, которые возглавляет мать, или отец, воспитывающий детей единолично;
- семьи, чьи дома пострадали от российских обстрелов.
Обратите внимание! В общем помощь получат 800 домохозяйств Сумщины – около 1760 человек, которые нуждаются в надлежащей поддержке, чтобы пережить эту зиму в тепле и безопасности.
Когда начнется отопительный сезон в Сумах?
Городские власти Сум объявили о начале отопительного сезона. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.
Отопление в домах горожан включат уже на следующей неделе. Он начнется 27 октября.
Интересно! Сначала планировали подать тепло с 1 ноября, однако учли снижение температуры и приняли решение включить отопление раньше.
Кто получит льготы на печное топливо?
- Льготы на закупку печного топлива получат люди, как живут в течение отопительного сезона в регионах, где ведутся или велись боевые действия.
- Перечень территориальных общин, населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь, определяется соответствующими областными госадминистрациями.