Хто зможе отримати грошову допомогу?

Тому мешканці Сумській області, а саме у Путивльській та Чернеччинській громадах, зможуть отримати допомогу, пише 24 Канал з посиланням на благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у Facebook.

Щоб підтримати найуразливіші домогосподарства, ми розпочали проєкт "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області". Його мета – це забезпечити постраждалі сім’ї необхідними ресурсами для безпечного та гідного проживання зимового періоду, – йдеться у повідомленні.

Основні напрямки допомоги:

грошова підтримка – 600 домогосподарств отримають одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень для закупівлі твердого палива; тверде паливо (брикет) – 200 домогосподарств отримають по 3,42 тонни брикетів із доставкою додому.

Зверніть увагу! Для людей з інвалідністю чи маломобільних осіб передбачена допомога з розвантаженням.

Цільова підтримка спрямована на вразливі домогосподарства, серед яких:

літні люди; особи з інвалідністю або маломобільні члени сімей; багатодітні родини; родини, які очолює мати, або батько, що виховує дітей одноосібно; родини, чиї будинки постраждали від російських обстрілів.

Зауважте! Загалом допомогу отримають 800 домогосподарств Сумщини – близько 1760 людей, які потребують належної підтримки, щоб пережити цю зиму у теплі та безпеці.

Коли розпочнеться опалювальний сезон у Сумах?

Міська влада Сум оголосила про початок опалювального сезону. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

Опалення в домівках містян увімкнуть вже наступного тижня. Він розпочнеться 27 жовтня.

Цікаво! Спочатку планували подати тепло з 1 листопада, однак врахували зниження температури та ухвалили рішення увімкнути опалення раніше.

Хто отримає пільги на пічне паливо?