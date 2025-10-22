Хто зможе отримати грошову допомогу?
Тому мешканці Сумській області, а саме у Путивльській та Чернеччинській громадах, зможуть отримати допомогу, пише 24 Канал з посиланням на благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у Facebook.
Щоб підтримати найуразливіші домогосподарства, ми розпочали проєкт "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області". Його мета – це забезпечити постраждалі сім’ї необхідними ресурсами для безпечного та гідного проживання зимового періоду, – йдеться у повідомленні.
Основні напрямки допомоги:
- грошова підтримка – 600 домогосподарств отримають одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень для закупівлі твердого палива;
- тверде паливо (брикет) – 200 домогосподарств отримають по 3,42 тонни брикетів із доставкою додому.
Зверніть увагу! Для людей з інвалідністю чи маломобільних осіб передбачена допомога з розвантаженням.
Цільова підтримка спрямована на вразливі домогосподарства, серед яких:
- літні люди;
- особи з інвалідністю або маломобільні члени сімей;
- багатодітні родини;
- родини, які очолює мати, або батько, що виховує дітей одноосібно;
- родини, чиї будинки постраждали від російських обстрілів.
Зауважте! Загалом допомогу отримають 800 домогосподарств Сумщини – близько 1760 людей, які потребують належної підтримки, щоб пережити цю зиму у теплі та безпеці.
Коли розпочнеться опалювальний сезон у Сумах?
Міська влада Сум оголосила про початок опалювального сезону. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Опалення в домівках містян увімкнуть вже наступного тижня. Він розпочнеться 27 жовтня.
Цікаво! Спочатку планували подати тепло з 1 листопада, однак врахували зниження температури та ухвалили рішення увімкнути опалення раніше.
Хто отримає пільги на пічне паливо?
- Пільги на закупівлю пічного палива отримають люди, як живуть протягом опалювального сезону у регіонах, де ведуться чи велися бойові дії.
- Перелік територіальних громад, населених пунктів, мешканці яких можуть отримати грошову допомогу, визначається відповідними обласними держадміністраціями.