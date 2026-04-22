Хто може отримати статус ОІВВ?
Отримання статусу ОІВВ є однією з форм підтримки громадян, про що йдеться у Міністерстві у справах ветеранів України.
Він зокрема передбачений для таких категорій осіб:
- військовослужбовці та цивільні, які зазнали поранень, контузій або захворювань під час війни;
- учасники АТО, ООС, інших заходів із забезпечення безпеки й оборони;
- особи, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав (брали участь в миротворчій місії); учасники масових протестів 2013 – 2014 років (Революція Гідності);
- учасники розмінування або в інших небезпечних робіт.
Для отримання статусу слід пройти військово-лікарську комісію та оцінку експертної команди з повсякденного функціонування особи та подати всі необхідні документи. Заяву розглядають до 30 календарних днів.
Відмовити людині можуть, якщо:
- документи підроблені;
- було подано неправдиву інформацію;
- є вирок суду за тяжкий злочин;
- причина інвалідності не пов’язана з бойовими діями.
Зокрема у 2026 році особам з інвалідністю внаслідок війни передбачені нові суми виплат. Про це повідомили у Пенсійному фонді. Розмір грошової допомоги залежить від групи інвалідності:
- 18 885 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- 15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;
- 10 625 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи.
Зверніть увагу! 6 197 гривень передбачено для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності.
Що ще слід знати про виплати у квітні 2026 року?
- У квітні багатьом українцям передбачена соціальна допомога у розмірі 1 500 гривень. Проте вказана допомога не враховується в дохід при розрахунку підтримки малозабезпеченим.
- Зокрема грошову виплату нададуть мешканцям Києва. Але не всім, а тим, хто постраждав внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Розмір підтримки становить від 2 500 гривень до 1 500 гривень.