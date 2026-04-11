Чи збережуться пільги та виплати для людей з інвалідністю?
У квітні система підтримки людей з інвалідністю залишається чинною, без різких змін у базових підходах до нарахування виплат і надання пільг. Водночас обсяг допомоги, як і раніше, залежить від індивідуальних підстав: групи інвалідності, страхового стажу та соціального статусу, повідомляє Пенсійний фонд.
Цікаво Українці можуть отримати важливе повідомлення від ПФУ: воно впливає на отримання пенсії
Пенсійні виплати формуються за загальним принципом: їх розмір прив’язаний до пенсії за віком.
- Для осіб з інвалідністю I групи передбачено 100% відповідної суми, для II групи – 90%, для III групи – лише 50%.
Важливо! Право на такі виплати виникає лише за наявності необхідного страхового стажу, водночас до нього зараховується і період після встановлення інвалідності до досягнення 60 років.
У квітні також зберігається гарантований мінімум: пенсія для осіб з інвалідністю не може бути нижчою за прожитковий мінімум для непрацездатних, який у 2026 році становить 2 595 гривень.
Які соціальні пільги діють для осіб з інвалідністю?
Окрім пенсій, продовжує діяти система соціальних пільг. Частина пільг фактично залишається невикористаною через необізнаність, зокрема це стосується медичних програм і допомоги на догляд.
Як пояснює Закон України про "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні". Це включає:
- доступ до безоплатних або частково компенсованих медичних послуг;
- забезпечення засобами реабілітації;
- пільговий або безкоштовний проїзд;
- а також санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.
Зверніть увагу! Частина цих гарантій надається автоматично, інші можна отримати лише за заявою або підтвердженням статусу.
Додаткові умови передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них діють розширені соціальні гарантії, зокрема у сфері праці, медицини та житлового забезпечення, а також пільги на оплату комунальних послуг у визначених межах.
Чи зросли пенсії осіб з інвалідністю у 2026 році?
У 2026 році пенсійні виплати для осіб з інвалідністю були підвищені в межах щорічної індексації. Перерахунок відбувся автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.
Після індексації мінімальні виплати для осіб з інвалідністю I групи становлять від 3 725 гривень. Водночас для окремих категорій, зокрема військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни, розмір пенсій може бути значно вищим – до 18 885 гривень залежно від статусу та умов призначення.
Водночас варто враховувати, що підвищення стосується передусім базової частини пенсії, тоді як окремі надбавки та доплати можуть залишатися без змін.