Сохранятся ли льготы и выплаты для людей с инвалидностью?

В апреле система поддержки людей с инвалидностью остается действующей, без резких изменений в базовых подходах к начислению выплат и предоставлению льгот. В то же время объем помощи, по-прежнему, зависит от индивидуальных оснований: группы инвалидности, страхового стажа и социального статуса, сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионные выплаты формируются по общему принципу: их размер привязан к пенсии по возрасту.

Для лиц с инвалидностью I группы предусмотрено 100% соответствующей суммы, для II группы – 90%, для III группы – только 50%.

Важно! Право на такие выплаты возникает только при наличии необходимого страхового стажа, одновременно в него засчитывается и период после установления инвалидности до достижения 60 лет.

В апреле также сохраняется гарантированный минимум: пенсия для лиц с инвалидностью не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных, который в 2026 году составляет 2 595 гривен.

Какие социальные льготы действуют для лиц с инвалидностью?

Кроме пенсий, продолжает действовать система социальных льгот. Часть льгот фактически остается неиспользованной из-за неосведомленности, в частности это касается медицинских программ и помощи на уход.

Как объясняет Закон Украины об "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Это включает:

доступ к бесплатным или частично компенсированных медицинских услуг;

обеспечение средствами реабилитации;

льготный или бесплатный проезд;

а также санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Обратите внимание! Часть этих гарантий предоставляется автоматически, другие можно получить только по заявлению или подтверждением статуса.

Дополнительные условия предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны. Для них действуют расширенные социальные гарантии, в частности в сфере труда, медицины и жилищного обеспечения, а также льготы на оплату коммунальных услуг в определенных пределах.

Выросли ли пенсии лиц с инвалидностью в 2026 году?