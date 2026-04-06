Кому назначают пенсию по инвалидности?
Людям с инвалидностью назначают страховую пенсию, которую выплачивает Пенсионный фонд. Однако для ее получения у человека должно быть минимальное количество страхового стажа, пишет ПФУ.
Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором человек приобрел инвалидность. В общем нужно от 1 до 15 лет.
При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– говорят в ведомстве.
Размер пенсии по инвалидности зависит от установленной группы. Его высчитывают в процентах от размера пенсии по возрасту:
- для лиц с инвалидностью I группы – 100 % пенсии по возрасту;
- для лиц с инвалидностью II группы – 90 % пенсии по возрасту;
- для лиц с инвалидностью III группы – 50 % пенсии по возрасту.
Важно! Пенсию по инвалидности ПФУ назначает со дня, когда была установлена инвалидность. Но при условии, что человек подал заявление на назначение выплат не позднее трех месяцев с того момента.
Какие выплаты для людей без стажа?
Однако люди с инвалидностью не всегда могут оформить страховую пенсию. Если стажа недостаточно, в таких выплатах могут отказать.
Вместо этого они могут рассчитывать на социальную пенсию. Ее выплачивают органы социальной защиты. Однако размер таких выплат обычно меньше.
Как сообщили в Департаменте социальной защиты, социальные выплаты без стажа назначают:
- людям с инвалидностью с детства;
- детям с инвалидностью;
- лицам с инвалидностью I группы;
- малообеспеченным людям старше 65 лет, которые не имеют права на пенсию.
Размер социальных выплат для людей с инвалидностью без стажа привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.
Таким образом, выплаты составляют:
- для І группы – 100%прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 2 595 гривен;
- для ІІ группы – 80%, то есть 2 076 гривен;
- для III группы – 60%, то есть 1 557 гривен.
Детям с инвалидностью назначают выплаты в размере 70%, то есть 1 816 гривен, если ребенок остался без одного из родителей.
Важно! Также государство выплачивает надбавку за уход за взрослым человеком или ребенком с инвалидностью. Ее размер зависит от группы инвалидности того, кто нуждается в уходе.
Кто может потерять пенсию по инвалидности?
В Украине пенсия по инвалидности назначается на тот период, на который официально установлена инвалидность. Соответственно, после завершения этого срока выплаты автоматически прекращаются.
Кроме того, год назад в стране ввели новую систему оценивания повседневного функционирования человека. В связи с этим с 1 апреля 2025 года отдельные категории граждан были обязаны пройти соответствующую процедуру.
Речь идет, в частности, о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам этого не сделали.
Для тех, кто пропустил повторный осмотр во время действия военного положения, установили конечный срок – пройти оценивание необходимо было до 1 апреля 2026 года. Иначе пенсию можно потерять.