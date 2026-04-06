Кому назначают пенсию по инвалидности?

Людям с инвалидностью назначают страховую пенсию, которую выплачивает Пенсионный фонд. Однако для ее получения у человека должно быть минимальное количество страхового стажа, пишет ПФУ.

Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором человек приобрел инвалидность. В общем нужно от 1 до 15 лет.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– говорят в ведомстве.

Фото: Какой стаж для назначения пенсии по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от установленной группы. Его высчитывают в процентах от размера пенсии по возрасту:

для лиц с инвалидностью I группы – 100 % пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью II группы – 90 % пенсии по возрасту;

для лиц с инвалидностью III группы – 50 % пенсии по возрасту.

Важно! Пенсию по инвалидности ПФУ назначает со дня, когда была установлена инвалидность. Но при условии, что человек подал заявление на назначение выплат не позднее трех месяцев с того момента.

Какие выплаты для людей без стажа?

Однако люди с инвалидностью не всегда могут оформить страховую пенсию. Если стажа недостаточно, в таких выплатах могут отказать.

Вместо этого они могут рассчитывать на социальную пенсию. Ее выплачивают органы социальной защиты. Однако размер таких выплат обычно меньше.

Как сообщили в Департаменте социальной защиты, социальные выплаты без стажа назначают:

людям с инвалидностью с детства;

детям с инвалидностью;

лицам с инвалидностью I группы;

малообеспеченным людям старше 65 лет, которые не имеют права на пенсию.

Размер социальных выплат для людей с инвалидностью без стажа привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Таким образом, выплаты составляют:

для І группы – 100%прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть 2 595 гривен;

для ІІ группы – 80%, то есть 2 076 гривен;

для III группы – 60%, то есть 1 557 гривен.

Детям с инвалидностью назначают выплаты в размере 70%, то есть 1 816 гривен, если ребенок остался без одного из родителей.

Важно! Также государство выплачивает надбавку за уход за взрослым человеком или ребенком с инвалидностью. Ее размер зависит от группы инвалидности того, кто нуждается в уходе.

Кто может потерять пенсию по инвалидности?