Кому призначають пенсію по інвалідності?
Людям з інвалідністю призначають страхову пенсію, яку виплачує Пенсійний фонд. Однак для її отримання у людини має бути мінімальна кількість страхового стажу, пише ПФУ.
Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому людина набула інвалідність. Загалом потрібно від 1 до 15 років.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– говорять у відомстві.
Фото: Який стаж для призначення пенсії по інвалідності / Скрін з сайту ПФУ
Розмір пенсії по інвалідності залежить від встановленої групи. Його вираховують у відсотках від розміру пенсії за віком:
- для осіб з інвалідністю I групи – 100 % пенсії за віком;
- для осіб з інвалідністю II групи – 90 % пенсії за віком;
- для осіб з інвалідністю III групи – 50 % пенсії за віком.
Важливо! Пенсію по інвалідності ПФУ призначає з дня, коли була встановлена інвалідність. Але за умови, що людина подала заяву на призначення виплат не пізніше трьох місяців з того моменту.
Які виплати для людей без стажу?
Проте люди з інвалідністю не завжди можуть оформити страхову пенсію. Якщо стажу недостатньо, у таких виплатах можуть відмовити.
Натомість вони можуть розраховувати на соціальну пенсію. Її виплачують органи соціального захисту. Однак розмір таких виплат зазвичай менший.
Як повідомили у Департаменті соціального захисту, соціальні виплати без стажу призначають:
- людям з інвалідністю з дитинства;
- дітям з інвалідністю;
- особам з інвалідністю І групи;
- малозабезпеченим людям віком понад 65 років, які не мають права на пенсію.
Розмір соціальних виплат для людей з інвалідністю без стажу прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він складає 2 595 гривень.
Таким чином, виплати становлять:
- для І групи – 100%прожиткового мінімуму для непрацездатних, тобто 2 595 гривень;
- для ІІ групи – 80%, тобто 2 076 гривень;
- для ІІІ групи – 60%, тобто 1 557 гривень.
Дітям з інвалідністю призначають виплати у розмірі 70%, тобто 1 816 гривень, якщо дитина залишилася без одного з батьків.
Важливо! Також держава виплачує надбавку за догляд за дорослою людиною чи дитиною з інвалідністю. Її розмір залежить від групи інвалідності того, хто потребує догляду.
Хто може втратити пенсію по інвалідності?
В Україні пенсія за інвалідністю призначається на той період, на який офіційно встановлено інвалідність. Відповідно, після завершення цього строку виплати автоматично припиняються.
Крім того, рік тому в країні запровадили нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. У зв’язку з цим із 1 квітня 2025 року окремі категорії громадян були зобов’язані пройти відповідну процедуру.
Йдеться, зокрема, про чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та повинні були пройти повторний огляд у 2022–2024 роках, але з різних причин цього не зробили.
Для тих, хто пропустив повторний огляд під час дії воєнного стану, встановили кінцевий термін – пройти оцінювання необхідно було до 1 квітня 2026 року. Інакше пенсію можна втратити.