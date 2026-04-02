Що може змінитися у підтримці осіб з інвалідністю?
Про це у вівторок, 31 березня, повідомив Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Читайте також "Конфлікт перейшов межі": від Пишного та Смілянського з Укрпошти вимагають пояснень
Гетманцев пояснив проблематику ситуації: чимало вразливих категорій населення втрачають виплати, коли виходять на роботу. І за цих обставин працювати стає просто невигідно.
І це – саме те, що ми намагаємося змінити законопроектом №14191. Щоб підтримка не зникала при працевлаштуванні батьків, адже потреба у догляді за дитиною з інвалідністю при працевлаштуванні батьків нікуди не зникає. Щоб виплати хоч трохи були наближені до реальних витрат.
Він наголосив: потрібно, аби формальні гарантії були замінені на послуги догляду. Крім того, фінансування має відбуватися системно й коштом державного бюджету.
Вже 1 березня очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики розглядалося питання підготовки законопроєкту №14191 до другого читання.
Данило Гетманцев розповів, що закликав Робочу групу до врахування принципових пропозицій:
- Фінансування законопроєкт має здійснюватися коштом держави.
- Прожитковий мінімум не відповідає реаліям, тому потрібно "прив'язуватися" до мінімальної заробітної плати.
- Має бути окрема допомога на догляд, а не надбавка. Щоб не йшлося про альтернативу для батьків: або робота, або догляд за дитиною.
- Заклад не повинен самостійно забирати соціальну допомогу у дітей з інвалідністю чи осіб з інвалідністю з дитинства на свій рахунок як плату за утримання – без визначення конкретної вартості послуги проживання та договору про надання такої послуги.
Не можна допустити погіршення становища найбільш вразливих дітей, зокрема тих, які перебувають в інституційних закладах. Будь-які рішення, які фактично зменшують ресурси, що належать дитині, є неприйнятними,
– написав Гетманцев.
Зауважте! Він написав, що чекає на допрацьовану редакцію.
Що слід знати особам з інвалідністю та їхнім родинам?
- В Україні змінилися виплати для осіб з інвалідністю – вони зросли внаслідок березневої індексації. Тому вже у квітні громадяни отримають підтримку з урахуванням цього перерахунку.
- Вразливі категорії населення можуть отримати допомогу від уряду у розмірі 1 500 гривень. Зокрема серед отримувачів є й люди з інвалідністю. Виплату нарахують одноразово – у квітні.