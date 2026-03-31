Яка допомога передбачена для осіб з ІІ групою інвалідності?
Водночас виплата призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, про що йдеться на Урядовому порталі.
Читайте також Квітневі виплати по інвалідності влаштують не усіх: скільки отримає I група
- Українці з інвалідністю II групи внаслідок війни отримують 80 % сум грошового забезпечення.
- Іншим особам з інвалідністю II групи пенсія призначається у розмірі 60 % сум грошового забезпечення.
Зокрема з 1 березня 2026 року підвищенню підлягають мінімальні розміри пенсій по інвалідності ІІ групи. Вони зросли на коефіцієнт 1,121. Про це повідомили у Пенсійному фонді.
- Особам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби – до 7446,26 гривні (або на 803,74 гривні більше);
- іншим особам з інвалідністю ІІ групи – до 7 100,60 гривень (або на 766,43 гривні більше).
Зазнали змін й розмірі мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Представники ІІ групи можуть отримати до 8 838,60 гривень (або на 954,03 гривні).
Щодо осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій: передбачається 15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.
Нагадаємо! З 1 березня поточного року відбулася індексація пенсійних виплат. Її проводять в Україні щорічно. Внаслідок цього й зросли пенсії для осіб з інвалідністю.
Що ще слід знати особам з інвалідністю в Україні?
- Українці можуть втратити виплати по інвалідності. Це може статися, бо завершується період, на який встановлена інвалідність. А разом з цим закінчується й грошова допомога.
- Особи з інвалідністю можуть отримати чимало різних пільг. Зокрема й субсидію на оплату комунальних послуг. Субсидія на газ, опалення, воду та світло надається на загальних підставах.