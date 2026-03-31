Яка допомога передбачена для осіб з ІІ групою інвалідності?

Водночас виплата призначається за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, про що йдеться на Урядовому порталі.

Українці з інвалідністю II групи внаслідок війни отримують 80 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю II групи пенсія призначається у розмірі 60 % сум грошового забезпечення.

Зокрема з 1 березня 2026 року підвищенню підлягають мінімальні розміри пенсій по інвалідності ІІ групи. Вони зросли на коефіцієнт 1,121. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Особам з інвалідністю внаслідок війни з-поміж рекрутів, солдатів і матросів строкової служби – до 7446,26 гривні (або на 803,74 гривні більше); іншим особам з інвалідністю ІІ групи – до 7 100,60 гривень (або на 766,43 гривні більше).

Зазнали змін й розмірі мінімальних пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи. Представники ІІ групи можуть отримати до 8 838,60 гривень (або на 954,03 гривні).

Щодо осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій: передбачається 15 494 гривень для осіб з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи.

Нагадаємо! З 1 березня поточного року відбулася індексація пенсійних виплат. Її проводять в Україні щорічно. Внаслідок цього й зросли пенсії для осіб з інвалідністю.

Що ще слід знати особам з інвалідністю в Україні?