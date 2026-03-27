Какую помощь можно получить по уходу за людьми с инвалидностью?

Такая поддержка предоставляется ежемесячно, о чем сообщает Департамент социальной защиты населения.

Читайте также Отсрочка по уходу, несмотря на наличие других родственников: суд в Одессе доказал законное право мужчины

Выплата предусмотрена дееспособному лицу по его задекларированному (зарегистрированному) месту жительства на одной жилой площади с человеком:

имеющим инвалидность I или II группы вследствие психического расстройства;

и по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе.

Помощь на уход назначается на шесть месяцев. А ее размер определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев.

Обратите внимание! Она не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году это 3 209 гривен.

Если же лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (или человеком с инвалидностью), то ему назначается пособие по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

В то же время при некоторых обстоятельствах денежную помощь могут отменить. Речь идет о таких случаях:

изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места жительства лица с инвалидностью;

окончание срока установления инвалидности, которую в течение месяца не подтверждено, если эта инвалидность дает право на назначение пособия;

пребывание человека с инвалидностью I или II группы на полном государственном содержании или стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

Важно! О таких изменениях человек должен обязательно сообщить.

