Какую помощь можно получить по уходу за людьми с инвалидностью?
Такая поддержка предоставляется ежемесячно, о чем сообщает Департамент социальной защиты населения.
Выплата предусмотрена дееспособному лицу по его задекларированному (зарегистрированному) месту жительства на одной жилой площади с человеком:
- имеющим инвалидность I или II группы вследствие психического расстройства;
- и по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе.
Помощь на уход назначается на шесть месяцев. А ее размер определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев.
Обратите внимание! Она не может быть больше, чем прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц. В 2026 году это 3 209 гривен.
Если же лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (или человеком с инвалидностью), то ему назначается пособие по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
В то же время при некоторых обстоятельствах денежную помощь могут отменить. Речь идет о таких случаях:
- изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места жительства лица с инвалидностью;
- окончание срока установления инвалидности, которую в течение месяца не подтверждено, если эта инвалидность дает право на назначение пособия;
- пребывание человека с инвалидностью I или II группы на полном государственном содержании или стационарном лечении в течение полного календарного месяца.
Важно! О таких изменениях человек должен обязательно сообщить.
Что еще следует знать украинцам?
- Если человек не сообщил ПФУ об изменениях, то излишне предоставленные денежные выплаты придется вернуть. Это может быть добровольно, или принудительно взыскано в связи с решением суда.
- В то же время люди с инвалидностью получат помощь уже в апреле. Единовременная выплата составит 1 500 гривен. Поддержка предусмотрена также для пенсионеров, многодетных семей, многодетных матерей и тому подобное.