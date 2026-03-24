Как мужчина отстаивал в суде законное право на отсрочку?

Одесский окружной административный суд решением признал противоправным отказ в оформлении отсрочки мужчине, который ухаживает за человеком с инвалидностью. Суд в деле №420/41488/25 признал, что военнообязанный имеет право на освобождение и обязал Территориальный центр комплектования оформить мужчине отсрочку.

Смотрите также Капитана ТЦК и СП признали виновным в незаконной мобилизации сына погибшего военного

Известно, что истец – внук – обратился в ТЦК с требованием оформить отсрочку. Он предоставил все документы, которые подтверждали, – он ухаживал за дедом с инвалидностью. Среди бумаг были и справки о состоянии здоровья деда, и документ о родственных связях, и подтверждение получения выплат.

Однако комиссия ТЦК узнала, что у пенсионера есть дети, которые якобы и должны были осуществлять уход. Истец через суд доказывал, что фактически он является единственным родственником, который может осуществлять уход. Ведь один ребенок деда и сам имеет инвалидность, а другая – пенсионер по возрасту.

Однако работники ТЦК стояли на своем, доказывая, что наличие детей в таком случае исключает право украинца на отсрочку.

Что решил суд?

По решению суда, только факт наличия детей не запрещает другим родственникам оформлять отсрочку для ухода. Важным является фактическая способность членов семьи осуществлять уход.

Поскольку лица с инвалидностью и люди пенсионного возраста являются нетрудоспособными, то ухаживать за другими они не могут.

Поэтому суд применил подход in dubio pro persona. Это означает, что в случае сомнений нормы должны в первую очередь учитывать защиту лица, которое нуждается в уходе.

Военнообязанный подал все необходимые документы, чтобы получить отсрочку и имеет на это полное право.

Поэтому решение ТЦК об отказе в оформлении отсрочки судья признал противоправным. Ответчик теперь должен оформить мужчине освобождение от мобилизации и оплатить судебные издержки.

Что стоит знать о мобилизации в 2026 году?