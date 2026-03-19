Как суд доказал, что ТЦК незаконно не продлили мужчине отсрочку?

Украинец обратился в суд, ведь еще в 2024 году получил отсрочку от призыва из-за опеки над несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. С тех пор мужчина успешно продолжал освобождение, однако последний раз срок его действия не продлился автоматически. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

ТЦК должны были бы продлить отсрочку мужчине автоматически, ведь основания у него не менялись. Однако неожиданно он заметил, что в военно-учетном документе информации об освобождении от мобилизации он не имеет. Чтобы признать игнорирование ТЦК незаконным, мужчина подал иск, чтобы обязать орган продлить отсрочку.

У материалах дела говорится, что суд первой инстанции – Одесский окружной админсуд – в удовлетворении иска отказал. Дело перешло в апелляцию. После изучения всех фактов апелляционный суд констатировал, что истец имеет право на продление отсрочки.

Подобная практика непродления отсрочек, когда военнообязанным безосновательно отказывают в этом, наблюдается довольно часто. Подчеркиваю, что здесь главное следующее. Даже если вас мобилизуют без продленной отсрочки, то решение суда будет все равно в вашу пользу с отменой приказов о мобилизации и зачисления в списки личного состава,

– отметил эксперт.

Важный нюанс для всех, кто имеет право на отсрочку

В случае продления срока проведения мобилизации освобождение от призыва должно продолжаться до наступления обстоятельств для потери законных оснований на отсрочку.

Так постановление 560 Кабинета Министров определяет условия автоматических отсрочек. Вина ТЦК была в том, что работники не выполнили предписаний пункта 60 по оценке оснований для предоставления отсрочки.

Вероятно, в этом конкретном случае в системе "Оберіг", через которую происходит продолжение отсрочек, произошел сбой. В таком случае уже ТЦК должен сделать все возможное, чтобы продолжить отсрочку.

Важно! Цифровизацию продления отсрочек ввели, чтобы устранить риски человеческого фактора и злоупотребления со стороны должностных лиц. Однако, если происходит сбой в системе и у человека больше нет отметки об отсрочке, то его могут мобилизовать. В таком случае гражданин вынужден всячески отстаивать свое право на освобождение от призыва, в частности через суд.

