Действительно ли 17-летние должны иметь при себе Резерв+?

Приложение Резерв+ является обязательным для военнообязанных, призывников и резервистов. Ребята в 17 лет еще не подлежат мобилизации, но все же должны пройти процедуру приписки к призывному участку. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала соучредитель юридической компании J&V Partners и адвокат по уголовному и военному праву и мобилизационным вопросам Юлия Данилова.

Смотрите также В центре занятости могут отказать: когда нужен военный билет

Приписка юношей происходит во время личного обращения в ТЦК по месту жительства. Они как призывники могут пользоваться приложением, однако сообщения в сети ложные – от 17-летних не требуется именно предъявления Резерв+ вместо бумажного документа. В таком возрасте главным документом остается приписное, говорит специалист.

По словам Юлии Даниловой, так же нет конкретного требования показывать данные в приложении при поступлении. Проблем не будет, если парень не имеет Резерв+ на телефоне. Ведь МОН требует от абитуриента военно-учетный документ, а у 17-летних вместо него есть удостоверение о приписке.

Юлия Данилова Адвокат, соучредитель юридической компании J&V Partners ВУЗы принимают как бумажные приписные, так и электронный военно-учетный документ – QR-код, который можно сформировать в Резерв+ или через портал Дія. То есть если у вас есть бумажное приписное, проблем не будет. Если вы хотите использовать электронный вариант, тогда вам понадобится Резерв+. Но важно понимать то, что само по себе приложение не важно, а вот состоять на учете – обязанность.

Будут ли проблемы, если 17-летний не стоит на воинском учете?

Если юноша не стоит на воинском учете, то проблемы могут возникнуть при выезде юношей, которым исполнилось 17 лет, за границу. Пограничники часто требуют подтверждения пребывания на воинском учете. Приписное есть в официальном перечне документов для выезда ребят вместе с загранпаспортом и свидетельством о рождении. Такие правила определены Государственной пограничной службой.

Кроме того, если парень не стоит на воинском учете, то по словам Юлии Даниловой, могут возникнуть проблемы с трудоустройством. Так ни одно официальное учреждение не имеет права принять 17-летнего юношу без документа о приписке.

Что известно о воинском учете 17-летних?

Юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны стать на воинский учет. Если нет возможности прийти лично, документы разрешается подать дистанционно, но с соблюдением установленных требований. Важно сделать это в определенные сроки, иначе могут возникнуть проблемы с учетом.

Для постановки на учет необходимо подать базовый пакет документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код, фотографии и справку о месте учебы или проживания. В ТЦК уточняют, что перечень может несколько отличаться в зависимости от ситуации, но в целом процедура стандартная и обязательная.