Детали процедуры родителям и ученикам объяснили в Минобороны.

Как в школах будут проверять е-ВОД?

Ежегодно, особенно при переходе в старшие классы или перед поступлением, у родителей могут просить военно-учетный документ ученика. Школы делают это не самовольно, а на основании постановления Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года, которое обязывает учебные заведения вести персональный воинский учет.

То есть, школа должна проверять наличие такого документа и хранить соответствующие данные в личных делах учеников. Это является их обязанностью, а не инициативой администрации, поэтому требование в целом является законным – вопрос только в форме документа.

Важно! Электронный военно-учетный документ (е-ВУД) – в приложении Резерв+, на портале Дія или распечатанный с QR-кодом – является стандартной и единственной формой для обычного ученика-призывника.



Что известно об е-ВОД / Объяснение Минобороны

Согласно постановлению КМУ №559 от 16 мая 2024 года, е-ВОД имеет полную юридическую силу независимо от того, показан ли он на телефоне, или напечатан. Для призывников это стандартная форма документа, а не замена бумажной. Его срок действия – один год, после чего его нужно обновлять.

Юноши становятся на воинский учет в год, когда им исполняется 17 лет (с 1 января по 31 июля), или через электронные сервисы, или лично в ТЦК. После этого формируется военно-учетный документ, преимущественно в электронном виде. Бумажные варианты применяются только для отдельных категорий.



Как стать на учет и получить e-ВВОД / Объяснение Минобороны

Обратите внимание! Проверка е-ВОД в школах происходит через QR-код в приложении "Резерв+". Если технической возможности нет, данные могут проверить через ТЦК или приобщить распечатанную версию документа к делу – она имеет такую же юридическую силу, как и электронная.

Свое мнение о мобилизации, уклонистов и коррупции в системе ТКЦ высказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу. Он признает наличие проблем с мобилизацией и подчеркивает важность развития рекрутинга и надлежащего финансово-экономического обеспечения для повышения эффективности ВСУ.

