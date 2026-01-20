О воинском учете для 17-летних рассказали в Львовском областном ТЦК и СП.

Смотрите также Без этой зарплаты бронирование не дадут: что изменилось в 2026 году

Что известно о постановке на учет 17-летних?

На учет призывников 17-летние граждане Украины мужского пола могут стать двумя путями:

  • использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение “Резерв+”);
  • личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов.

Во время личного визита нужно предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины.
  • выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц); - свидетельство о рождении;
  • документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков; - документ об образовании с приложениями;
  • справка с места учебы/работы (при наличии);
  • четыре фотографии размером 35 х 45 миллиметров (снимок без головного убора);
  • другие документы (при необходимости).

При постановке на воинский учет призывников военно-врачебную комиссию не нужно проходить. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Военные призвали обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, или временного пребывания за подробной информацией.

Какие последние новости о мобилизации?

  • Напомним, вскоре военнообязанные смогут стать на воинский учет дистанционно. В приложении Резерв+ 16 января началось тестирование функции для мужчин в возрасте 18 – 24 лет, которые еще не состоят на воинском учете.

  • К слову, недавно одном из районов города Тернополь произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и гражданским. Конфликт между военным и гражданским расследовали правоохранители. Как следствие – спецпрокуратура в Тернополе привлекла к админответственности чиновника ТЦК за превышение служебных полномочий.