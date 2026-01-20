О воинском учете для 17-летних рассказали в Львовском областном ТЦК и СП.

Смотрите также Без этой зарплаты бронирование не дадут: что изменилось в 2026 году

Что известно о постановке на учет 17-летних?

На учет призывников 17-летние граждане Украины мужского пола могут стать двумя путями:

использованием электронной идентификации и уточнения своих персональных данных через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (мобильное приложение “Резерв+”);

личного посещения территориального центра комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов.

Во время личного визита нужно предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины.

выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте проживания/пребывания);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц); - свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков; - документ об образовании с приложениями;

справка с места учебы/работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35 х 45 миллиметров (снимок без головного убора);

другие документы (при необходимости).

При постановке на воинский учет призывников военно-врачебную комиссию не нужно проходить. Зато медосмотр станет обязательным непосредственно перед направлением на базовую военную службу и перед началом практических занятий по базовой общевойсковой подготовке.

Военные призвали обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, или временного пребывания за подробной информацией.

Какие последние новости о мобилизации?