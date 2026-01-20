Про військовий облік для 17-річних розповіли у Львівському обласному ТЦК та СП.

Що відомо про взяття на облік 17-річних?

На облік призовників 17-річні громадяни України чоловічої статі можуть стати двома шляхами:

  • використанням електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (мобільний застосунок “Резерв+”);
  • особистого відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

Під час особистого візиту потрібно надати наступні документи:

  • паспорт громадянина України.
  • витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання/перебування);
  • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб); • свідоцтво про народження;
  • документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків; • документ про освіту з додатками;
  • довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
  • чотири фотокартки розміром 35 х 45 міліметрів (знімок без головного убору);
  • інші документи (за потреби).

Під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.

Військові закликали звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації, або тимчасового перебування за детальною інформацією.

