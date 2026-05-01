Чи дійсно 17-річні повинні мати при собі Резерв+?

Застосунок Резерв+ є обов'язковим для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Хлопці у 17 років ще не підлягають мобілізації, але все ж повинні пройти процедуру приписки до призовної дільниці. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла співзасновниця юридичної компанії J&V Partners та адвокат із кримінального і військового права та мобілізаційних питань Юлія Данілова.

Приписка юнаків відбувається під час особистого звернення до ТЦК за місцем проживання. Вони як призовники можуть користуватися застосунком, проте повідомлення в мережі неправдиві – від 17-річних не вимагається саме пред'явлення Резерв+ замість паперового документа. У такому віці головним документом залишається приписне, каже фахівчиня.

За словами Юлії Данілової, так само немає конкретної вимоги показувати дані в застосунку під час вступу. Проблем не буде, якщо хлопець не має Резерв+ на телефоні. Адже МОН вимагає від абітурієнта військово-обліковий документ, а в 17-річних замість нього є посвідчення про приписку.

Юлія Данілова Адвокат, співзасновниця юридичної компанії J&V Partners ВНЗ приймають як паперові приписні, так і електронний військово-обліковий документ – QR-код, який можна сформувати в Резерв+ або через портал Дія. Тобто якщо у вас є паперове приписне, проблем не буде. Якщо ви хочете використовувати електронний варіант, тоді вам знадобиться Резерв+. Але важливо розуміти те, що сам по собі застосунок не важливий, а от перебувати на обліку – обовʼязок.

Чи будуть проблеми, якщо 17-річний не стоїть на військовому обліку?

Якщо юнак не стоїть на військовому обліку, то проблеми можуть виникнути при виїзді юнаків, яким виповнилося 17 років, за кордон. Прикордонники часто вимагають підтвердження перебування на військовому обліку. Приписне є в офіційному переліку документів для виїзду хлопців разом із закордонним паспортом і свідоцтвом про народження. Такі правила визначені Державною прикордонною службою.

Крім того, якщо хлопець не стоїть на військовому обліку, то за словами Юлії Данілової, можуть виникнути проблеми з працевлаштуванням. Так жодна офіційна установа не має права прийняти 17-річного юнака без документа про приписку.

Що відомо про військовий облік 17-річних?

Юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік. Якщо немає можливості прийти особисто, документи дозволяється подати дистанційно, але з дотриманням встановлених вимог. Важливо зробити це у визначені строки, інакше можуть виникнути проблеми з обліком.

Для постановки на облік необхідно подати базовий пакет документів: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, фотокартки та довідку про місце навчання або проживання. У ТЦК уточнюють, що перелік може дещо відрізнятися залежно від ситуації, але загалом процедура стандартна й обов’язкова.