Про те, що варто зробити, якщо вчасно не вдалося стати на військовий облік, розповідають у Львівському обласному ТЦК і СП.

До теми Чи потрібно повідомляти ТЦК про зміни в облікових даних

Як і коли юнаки мають стати на військовий облік в Україні?

Щороку визначається термін, коли хлопці від 17 років повнинні стати на військовий облік. Мобілізувати їх не можна, однак дані таких громадян повинні бути в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Так подати свої документи хлопці можуть до 31 липня. Важливо, що постановка на військовий облік відбувається в рік, коли громадянину виповнюється 17 років. Цьогоріч черга ставати на війсьоквий облік дійшла до юнаків 2009 року народження.

Є кілька шляхів, за допомогою яких юнак може стати на військовий облік. Наприклад, він може використати електронну ідентифікацію й уточнити дані через Резерв+ та електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Або ж хлопець може особисто прийти в ТЦК і СП з необхідними документами.

У випадку, якщо хлопець не встиг подати документи в установлений термін, то він має особисто з'явитися до ТЦК за місцем проживання. Якщо проігнорувати цю вимогу, то людині може загрожувати адміністративна відповідальність.

Зауважимо! Штраф за таке правопорушення сягає від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень. Штраф не скасовує обов’язку стати на облік навіть за умови сплати.

Для постановки на військовий облік варто подати паспорт, витяг про місце проживання, свідоцтво про народження, карту платника податків, документи про освіту, довідку з місця навчання чи роботи, фото 35 на 45 міліметрів. Якщо хлопець має статус внутрішньо переміщеної особи, то потрібно мати й відповідну довідку.

Існує лише кілька умов, чому хлопець може не ставати на військовий облік вчасно. Це, зокрема:

наявність у нього проблем зі здоров’ям;

виникнення обставин стихійного характеру;

перебування або проживання юнака на тимчасово окупованій території чи в місцях ведення бойових дій.

Що ще варто знати про мобілізацію юнаків та студентів?