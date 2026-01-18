Адвокат у LESHCHENKO & PARTNERS Данило Трясов розповів виданню "УНІАН", за яких умов студенти можуть оформити відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал.
Що сказав адвокат про відстрочку для студентів?
Трясов зазначив, що відповідно до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" наразі право на відстрочку мають здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються на денній чи дуальній формі навчання.
Ці особи також мають здобувати рівень освіти вищий, аніж той, який вони здобули раніше. Ще відстрочку можуть отримати докторанти та особи, зараховані до інтернатури,
– сказав він.
А також додав, що відстрочка для студентів надається лише в разі отримання першої освіти, тобто друга та подальші такого права не дають.
Що варто знати про отримання відстрочки?
Для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації заявник має надати заяву, яка містить ПІБ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або серію і номер паспорта, дату народження, адресу проживання, електронну пошту та контактний номер телефону.
До заяви також потрібно додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені відповідно до встановленого порядку.
Відстрочка доступна для 10 категорій осіб, включаючи людей з інвалідністю, батьків трьох і більше дітей, студентів і педагогічних працівників.