Яке рішення ухвалила Рада?

Під час засідання 15 січня у Верховній Раді розглянули поправку до законопроєкту №13574, яка передбачала втрату відстрочки від мобілізації для студентів, що розпочали навчання після 25 років.

Однак голосів за її ухвалення не вистачило: відповідну ініціативу підтримали лише 137 нардепів. Відомо, що 13 парламентарів виступили проти, а ще 14 – утрималися від голосування.

Раніше відповідні зміни до законодавства коментував народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії дуже багато людей скористувалися лазівкою в законодавстві й пішли в заклади вищої освіти не для того, щоб навчатися, а щоб уникнути мобілізації.

Водночас нардеп наголосив, що законопроєкт, який перебуває на розгляді, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку.

Важливо! За словами Сергія Бабака, Державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, за результатами яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися, а лише формально "ховалися" в цих закладах освіти.

