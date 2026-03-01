Як оформити закордонний паспорт?

Деталі повідомили в Державній міграційній службі. Документ видають строком на 10 років, але дітям до 16-річного віку – на 4 роки.

Загальна ціна оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон складає (вартість адмінпослуги + вартість бланка):

до 20 робочих днів – 1 147 гривень (352 гривні + 795 гривень);

до 7 робочих днів – 1 787 гривень (992 гривні + 795 гривень).

Щоб отримати документ, необхідно пройти процедуру сканування відбитків вказівних пальців рук (для дітей із 12 років), особисто звернувшись до уповноважених установ:

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП); підрозділу Державної міграційної служби; центру обслуговування "Паспортний сервіс" ДП "Документ"; у разі проживання за кордоном – до відповідної дипломатичної установи.

Громадяни мають перевірити персональні дані в заяві-анкеті, звертаючи особливу увагу на транслітерацію свого прізвища та імені. Правильність інформації потрібно засвідчити підписом.

Щоб отримати закордонний паспорт після його виготовлення необхідно повторно звернутися до тієї ж установи з паспортом громадянина України.

Які документи необхідно зібрати?

заява-анкета (друкує працівник, який приймає документи);

паспорт громадянина України;

для людей, що молодші 14 років – свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

за наявності – попередні закордонні паспорти;

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від цього тощо.

Зверніть увагу! Відтепер процедура неможлива без наявності реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Виняток передбачено для громадян, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера з релігійних переконань, і новонароджених, повідомили в уряді.

Що ще варто знати про документи?