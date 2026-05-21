Чи можна використовувати звичайний паспорт для виїзду за кордон?

На початку повномасштабного вторгнення українці могли їхати за кордон навіть зі звичайним паспортом громадянина України. Проте Європа та більшість країн змінили правила в'їзду й тепер обов'язковою стала біометрія. Так, до прикладу, з 10 квітня на кордонах ЄС повноцінно цифрова система EES для контролю в'їзду та виїзду іноземців. А звичайний та біометричний паспорт для виїзду за кордон відрізняються. Про це розповіла візова експертка з Яворова.

Дивіться також Всі жінки можуть перетинати державний кордон: ДПСУ розповіла про зняття обмежень

Так вже є випадки, коли українці не могли виїхати за кордон через те, що вони подавали звичайний паспорт для виїзду за кордон. Але вимагається новий документ, що містить біометричні дані.

Варто зазначити! Система EES (Entry/Exit System) створюється для автоматичного контролю перетину кордонів ЄС громадянами третіх країн. Вона фіксуватиме біометричні дані, дату в’їзду та виїзду, а також автоматично відстежуватиме порушення термінів перебування в Шенгенській зоні.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Одна жінка не врахувала це й купила квитки за кордон в обидва боки, поїхала до Львова й намагалася перетнути кордон. Але з автобуса її зняли, бо прикордонники точно відмовили б у виїзді з України. Вона мала паспорт без біометрії, який обов'язково вимагає наявність візи й не може використовуватися для безвізового руху й перебування за кордоном.

Документ для виїзду за кордон зі спеціальною позначкою знизу у вигляді трикутника говорить про те, що під час його оформлення в людини брали відбитки пальців і внесли всі біометричні дані. Саме такий паспорт зараз потрібен для вільного перетину кордону.



Паспорт з біометрією для виїзду за кордон / Фото 24 Каналу

В нього теж можна додати візу, але вона не є обов'язковою для подорожі до країн, які домовилися про безвіз з Україною, про що відомо з офіційної інформації. Це всі країни Євросоюзу, зони Шенген, Туреччина Грузія, Сербія та Чорногорія. Серед країн Азії безвіз є з Ізраїлем, Малайзією, Таїландом, Казахстаном, Киргизстаном, ОАЕ. На американському континенті безперешкодно дозволяється заїзд до Бразилії, Аргентини, Колумбії, Коста-Рики та Панами.

А звичайний паспорт теж може використовуватися, якщо людина свідомо їде за кордон з візою. Але потрібно відповідально ставитися до цього питання, щоб уже на кордоні не виникло проблем.



Звичайний закордонний паспорт / Фото "Рівне Медіа"

Коли у вас немає чіпа на паспорті – ви за кордон не зможете поїхати навіть зі страхуванням і готівкою. Для цього потрібна віза,

– розповіла пані Ольга.

До слова, найчастіше проблеми виникають у людей, які оформлювали закордонний паспорт багато років тому й не звернули увагу, що документ не містить чіпа. Особливо ризикують пасажири автобусних рейсів, адже перевізники часто перевіряють документи ще до перетину кордону, щоб уникнути штрафів за відмову у в'їзді.

Отже, перед виїздом рекомендуємо перевірити спеціальну позначку про біометрію на обкладинці, строк дії документа, правила в'їзду конкретної країни, чи потрібне оформлене страхування та чи не потрібна віза навіть за наявності біометричного паспорта. Це варто зробити ще перед покупкою квитків.

Що ще варто знати про документи для виїзду за кордон?

Українцям можуть відмовити в перетині кордону, якщо вони користуються закордонним паспортом із продовженим терміном дії. Його потрібно оновити до сучасного документа. Проблеми можуть виникнути в тих, хто на початку війни не зміг оновити документи й отримав тимчасове продовження старих паспортів через проблеми з роботою консульств.

Оформити біометричний закордонний паспорт можна протягом 20 або 7 робочих днів. У 2026 році такий документ в органах Міграційної служби чи ЦНАПах коштує 1 147 гривень за нетерміновий і 1 787 гривень за терміновий.

Якщо в документах є проблеми з транслітерацією імені чи прізвища, то дані можна змінити. Для цього потрібно подати заяву до органу державної міграційної служби.