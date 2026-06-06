Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Дивіться також Ключовий пункт пропуску на кордоні з Румунією знов не працює: що потрібно знати водіям

Які пункти пропуску не завантажені?

За даними ДПСУ, на виїзд з України через пункти пропуску "Угринів" та "Нижанковичі" чекали по 25 автомобілів, на "Рава Руській" – 65 авто, а на "Шегині" – 60. Сотня автівок перебувала на КПП "Краківець" та 95 – на "Устилуг".

Крім того, прикордонники зафіксували накопичення автобусів на пунктах "Краківець" та "Шегині" – по 13 на виїзд з України.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Водночас лише один автобус очікував на виїзд в "Устилузі". А на в'їзд в Україну там зафіксували близько 20 автомобілів.

Вільним для проїзду наразі залишаються пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі,

– уточнили в ДПСУ.

Прикордонники пояснили, що пасажиропотік на пунктах пропуску через Західний кордон традиційно зростає з початком літнього туристичного сезону. Очікуєтсья, що у цьому році він збільшиться приблизно до 20%.

Зауважимо, на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй", що на кордоні з Румунією з 8 по 17 червня 2026 року діятимуть обмеження на рух транспортних засобів. У зазначений період рух призупинятимуть щодня з 09:00 до 16:00. Водночас пішохідний перетин кордону буде доступний без додаткових обмежень.