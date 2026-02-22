Куди звертатися після трати посвідчення?

Після втрати посвідчення водія необхідно повідомити про це до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, пише ДІя.

Дивіться також Багатьох це обурює: чому при заміні прав підтягується фото з паспорта та як це змінити

Якщо загубилося водійське посвідчення, видане вперше, теж слід звертатися до МВС.

Замість втраченого документа органи МВС оформлюють та видають водієві нове посвідчення. Однак це відбувається не одразу. Спочатку перевіряють подану особою інформацію та факт видачі такого документа раніше.

У таких випадках власнику посвідчення водія, отриманого вперше, у разі звернення до закінчення строку його дії, видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії втраченого або викраденого посвідчення,

– йдеться у Дії.

Інформацію про загублене посвідчення вносять до Єдиного державного реєстру МВС. Після цього воно вважається недійсним.

Важливо! Якщо водійське посвідчення викрали у людини, їй необхідно подати про це заяву до Національної поліції.

Як відновити втрачений документ?

Відновити посвідчення водія можна двома способами:

офлайн в будь-якому сервісному центрі МВС;

онлайн через Кабінет водія.

Щоб оформити новий документ безпосередньо у центрі, необхідно мати перелік документів:

паспорт громадянина України (для ID-картки разом з довідкою або витягом про місце проживання);

ідентифікаційний код;

медичну довідку (на час дії воєнного стану не вимагається).

На посвідчення особи замість паспорта громадянина України також можна подати:

закордонний паспорт;

тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідку на постійне проживання;

посвідку на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

або посвідчення особи, якій надали тимчасовий захист.

Зауважте! Паспорт України чи закордонний можна показати в електронній формі в застосунку Дія.

Для оформлення нового посвідчення водія замість втраченого онлайн необхідно:

авторизуватися в Кабінеті водія;

заповнити усі зазначені поля;

оплатити послугу;

обрати спосіб отримання документа.

Посвідчення водія можуть надіслати Укрпоштою, кур'єром або видати у сервісному центрі МВС.

Важливо! У Головному сервісному центрі МВС зазначають, що вартість оформлення посвідчення складає орієнтовно 608 гривень за бланк. Якщо надсилатимуть поштою чи кур'єром додатково доведеться заплатити за логістичні витрати.

Як отримати посвідчення водія в Україні?