Що варто знати про реєстрацію новонародженої дитини?

В Україні дитину варто зареєструвати не пізніше, ніж через місяць після її народження. Процедура відбувається в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Про це розповіли в Міністерстві юстиції.

Батьки можуть звернутися до РАЦСу за місцем проживання із заявою. Також таке право покладене на інших представників, які мають документи про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров’я та довідки з місця проживання дитини.

Під час воєнного стану державна реєстрація актів цивільного стану проводиться в будь-якому органі ДРАЦС за зверненням заявника. Для того, щоб зареєструвати дитину, батькам або представникам новонародженого необхідно подати один з документів:

медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;

медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;

медичний документ, виданий компетентним суб’єктом іншої держави, що підтверджує факт народження, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Крім того, обов'язково мають бути паспортні документи батьків чи одного з них та заявника.

ДРАЦС вимагає й довідка з місця проживання дитини, однак якщо такої немає, то місце проживання визначається за місцем реєстрації батьків.

Якщо дитина народилася поза межами лікарні, то до пакета варто додати висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я.

Якщо ж за особливих умов проводиться реєстрація дитини, яка досягла одного року, то подається до ДРАЦСу або медичний висновок про її народження, або відповідне медичне свідоцтво.

Якщо за якихось обставин документи відсутні, то державна реєстрація народження проводиться після рішення суду про встановлення факту народження.

Які терміни є для реєстрації дитини?

У батьків на реєстрацію новонародженого є лише місяць. Якщо цей термін прострочений, то стаття 144 Сімейного кодексу України передбачає штраф у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – від 17 до 51 гривні.

Якщо ж реєструють старшу дитину, то ДРАЦС може вимагати рішення суду. Тоді процедура відбувається за правилами поновлення актових записів, якщо з дня народження дитини, зазначеного у рішенні суду, минуло більше, ніж рік.

Хто може подати заяву, щоб зареєструвати дитину?

До ДРАЦСу для реєстрації дитини можуть звернутися:

батьки;

родичі;

уповноважені представники закладу охорони здоров’я, в якому на цей час перебуває дитина;

інші особи.

Варто зазначити! Головне, аби заявник мав документ, який потрібен для реєстрації дитини.

Зареєструватися може й дитина, яка досягла 16 років. Тоді вона особисто подає заявою з пред’явленням паспорт.

Також ДРАЦС може відправляти запити до різних установ та організацій, якщо виникають будь-які сумніви щодо наданих документів і достовірності даних.

Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, розглядається фахівцями в строк, що не перевищує трьох місяців з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС. Строки можуть офіційно подовжити за дозволом керівника органу, але не більше, ніж ще на три місяці.