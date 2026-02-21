З якого віку можна змінити прізвище?

Процедуру зміни прізвища, власного імені та по батькові регламентує стаття 6 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану".

За законом, змінити прізвище українці можуть щонайменше у 14 років:

у 14 років для зміни прізвища необхідна згода обох батьків;

після 16 років згоди вже не потрібна – міняти прізвище можна на власний розсуд.

Якщо дитина досягла 14 років і знаходиться під опікою піклувальників, вони мають надати офіційну згоду на зміну прізвища.

Водночас є низка випадів, коли у 14 років достатньо згоди одного із батьків для здійснення процедури. Це можливо, якщо один із батьків:

помер;

визнаний безвісно відсутнім;

оголошений померлим;

визнаний обмежено дієздатним;

визначний недієздатним;

позбавлений батьківських прав щодо дитини.

Також згоди лише одного з батьків достатньо, якщо дані про батька або матір дитини виключили з актового запису про її народження, або внесли до нього інформацію про батька дитини за заявою матері.

Зауважте! Якщо один із батьків виступає проти зміни прізвища, то спір може вирішити орган опіки або ж суд. При цьому враховується виконання батьками своїх обов'язків та інтереси дитини.

Як змінити прізвище?

Щоб змінити прізвище, необхідно подати заяву до відділу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за місцем свого проживання:

До заяви додаються:

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

фотокартка;

квитанція про сплату державного мита.

Якщо дитині не виповнилося 16 років, до документів додається згода батьків. Заяви про надання згоди на зміну імені батьки або піклувальники дають у письмовій формі особисто.

Отримати свідоцтво про зміну імені можна протягом 3 місяців, пише Дія.

Зверніть увагу! У Мін'юсті зазначають, що обмежень за кількістю зміни прізвища в Україні не встановлено. Але після цієї процедури доведеться обмінювати й усі інші документи, які посвідчують особу, наприклад, паспорт громадянина України, закордонний паспорт тощо.

Чи потрібно міняти паперовий паспорт?