Чи потрібно замінювати паперовий паспорт на картку?
На це важливе питання відповіли у Державній міграційній службі.
Наразі паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними. Обміняти їх на ID-картку в Україні можна за власним бажанням.
Але можуть виникнути ситуації, коли обмін документа є обов’язковим:
- зміна прізвища або імені;
- зміна інших даних власника;
- пошкодження паспорта або фото у ньому, що не дає можливості ідентифікувати особу;
- якщо особа досягла 25 чи 45 років та не вклеїла у паспорт-книжечку фото протягом одного місяця (не враховується під час воєнного стану).
Водночас є причини, чому краще таки зупинити свій вибір на ID-картці. Переваги перерахували на сторінці Височанської селищної ради.
Отже, існують такі "плюси" цього типу документа:
- сучасний формат з електронним носієм;
- високий рівень безпеки та захисту персональних даних;
- зручний доступ до державних онлайн-послуг, зокрема через портал Дія;
- на картці вже міститься податковий номер (РНОКПП).
Зверніть увагу! Зокрема законодавство України не встановлює кінцевої дати дії паперових паспортів.
Що ще слід знати щодо документів в Україні?
- Оформити свій перший паспорт українці повинні у віці 14 років. Стандартний строк виготовлення документа – до 20 робочих днів після подання заяви.
- У державних органах послуга є безплатною. Але у сервісних центрах ДП "Документ" можуть попросити заплатити за сервісні послуги.
- Для оформлення першого паспорта потрібно надати свідоцтво про народження, документи батьків, ідентифікаційний код та документи про місце проживання.