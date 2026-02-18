Чи потрібно замінювати паперовий паспорт на картку?

На це важливе питання відповіли у Державній міграційній службі.

Наразі паспорти-книжечки зразка 1994 року залишаються чинними. Обміняти їх на ID-картку в Україні можна за власним бажанням.

Але можуть виникнути ситуації, коли обмін документа є обов’язковим:

зміна прізвища або імені;

зміна інших даних власника;

пошкодження паспорта або фото у ньому, що не дає можливості ідентифікувати особу;

якщо особа досягла 25 чи 45 років та не вклеїла у паспорт-книжечку фото протягом одного місяця (не враховується під час воєнного стану).

Водночас є причини, чому краще таки зупинити свій вибір на ID-картці. Переваги перерахували на сторінці Височанської селищної ради.

Отже, існують такі "плюси" цього типу документа:

сучасний формат з електронним носієм;

високий рівень безпеки та захисту персональних даних;

зручний доступ до державних онлайн-послуг, зокрема через портал Дія;

на картці вже міститься податковий номер (РНОКПП).

Зверніть увагу! Зокрема законодавство України не встановлює кінцевої дати дії паперових паспортів.

Що ще слід знати щодо документів в Україні?